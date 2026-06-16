Dari Hydration Break hingga Superior Player, Piala Dunia 2026 Terasa Lebih 'Amerika'

Superior Player of The Match dan Hydration Break di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Selain format turnamen yang lebih besar dan penyelenggaraan di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada sejumlah perubahan kecil yang diam-diam menarik perhatian para penggemar sepak bola.
Perubahan tersebut bukan soal aturan permainan atau teknologi pertandingan, melainkan istilah yang digunakan selama turnamen berlangsung.
Jika pada edisi-edisi sebelumnya publik akrab dengan istilah Water Break, kini FIFA lebih sering menggunakan istilah Hydration Break.
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Begitu pula dengan penghargaan pemain terbaik pertandingan. Istilah Man of the Match yang pernah menjadi bagian dari sepak bola modern perlahan menghilang, sementara sebutan Superior Player of the Match mulai digunakan dalam berbagai materi resmi turnamen.
Sekilas perubahan ini terlihat sederhana. Maknanya pun tidak jauh berbeda dengan istilah yang digunakan sebelumnya.
Namun karena berbeda dari kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, perubahan tersebut cukup mudah disadari oleh para penonton.
Muncul pertanyaan menarik: apakah ini hanya pergantian istilah biasa atau ada identitas tertentu yang ingin ditampilkan oleh tuan rumah?
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Banyak pengamat menilai perubahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Amerika Serikat sebagai pusat penyelenggaraan utama Piala Dunia 2026.
Selama ini, Amerika memang dikenal memiliki pendekatan tersendiri terhadap olahraga, termasuk dalam penggunaan istilah dan penyajian sebuah kompetisi.
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