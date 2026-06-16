Presiden FIFA Masuk Ruang Ganti Timnas Iran usai Lawan Selandia Baru, Bahas Apa?

JawaPos.com - Pemandangan tak biasa terhadi usai laga Iran versus Selandia Baru pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026, Selasa (16/6) pagi WIB. Presiden FIFA, Gianni Infantino memasuki ruang ganti Iran setelah laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, pelatih Iran, Amir Ghalenoei memang menyebut timnya adalah kontestan paling teraniaya di Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, Iran disediakan tempat pemusatan latihan (TC) di Tijuana, Meksiko, padahal melakoni laga di Los Angeles, Amerika Serikat.

Sebelumnya, diketahui TC tim berjuluk Team Melli ditempatkan di Arizona, Amerika Serikat. Namun tiba-tiba dipindahkan ke Negeri Sombrero beberapa minggu sebelum turnamen tanpa alasan jelas.

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Tak sampai di situ, jadwal penerbangan dari Meksiko ke Amerika Serikat diberi tahu secara mendadak. Penerbangan mereka juga sangat mepet dengan waktu pertandingan sehingga waktu adaptasi cukup minim.

Kabar ini menambah sentimen negatif terhadap tim tuan rumah. Selain penuh kontroversi sedari awal, perlakuan yang diterima Timnas Iran mengarah ke konflik geopolitik kedua negara yang tengah terjadi.

Mendengar kabar ini, Presiden FIFA, Gianni Infantino turun tangan. Pria berkepala pelontos ini masuk ke ruang ganti Iran dan memberi kata-kata penyemangat.

"Kalian telah menunjukkan kepada keluarga, teman, rakyat, dan dunia bahwa kalian layak berada di Piala Dunia, bahwa kalian mampu berprestasi, dan masih ada dua laga lagi yang harus kalian mainkan," kata Infantino pada video yang diunggah di akun X jurnalis, Ryan Rozbiani , Selasa (16/6/2026).

"Dan dalam dua pertandingan yang akan kalian jalani ini, kalian akan kembali membuat semua orang di dunia bangga dengan apa yang kalian lakukan," lanjutnya.