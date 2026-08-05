Resmi! PSSI Dukung Gianni Infantino Jadi Presiden FIFA 2027-2031

JawaPos.com — PSSI resmi menyatakan dukungan kepada Gianni Infantino untuk kembali memimpin FIFA periode 2027-2031.

Sikap tersebut disampaikan melalui akun resmi PSSI pada Selasa (4/8/2026), di tengah berkurangnya dukungan sejumlah federasi setelah polemik gagasan penjualan saham Piala Dunia.

Mengapa PSSI Tetap Mendukung Gianni Infantino? PSSI menilai kepemimpinan Gianni Infantino memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola dunia, termasuk Indonesia.

Federasi sepak bola Indonesia itu juga mengapresiasi komitmen Infantino dalam menjaga persatuan komunitas sepak bola global, mendorong pengembangan sepak bola, serta memperkuat seluruh Asosiasi Anggota FIFA.

"Asosiasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mengapresiasi komitmen berkelanjutan Presiden Gianni Infantino dalam memupuk persatuan di seluruh komunitas sepak bola global, memajukan pengembangan sepak bola, dan memperkuat semua Asosiasi Anggota FIFA."

PSSI menyebut Indonesia turut merasakan manfaat berbagai program FIFA selama Infantino menjabat sebagai presiden organisasi sepak bola dunia tersebut.

Menurut PSSI, berbagai inisiatif FIFA telah menerjemahkan misi global menjadi kemajuan dan perkembangan nyata bagi sepak bola Indonesia.

"Indonesia telah merasakan langsung dampak positif dari inisiatif FIFA di bawah kepemimpinannya. Inisiatif FIFA di Indonesia telah menerjemahkan misi global FIFA menjadi kemajuan dan perkembangan nyata dalam sepak bola Indonesia."

Rekam Jejak Jadi Alasan PSSI Beri Dukungan PSSI menjadikan rekam jejak serta kepercayaan yang terbangun selama kepemimpinan Infantino sebagai alasan untuk mempertahankan dukungan.