Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 13.33 WIB

Hasil Spanyol vs Austria 3-0 di Piala Dunia 2026: Oyarzabal Borong 2 Gol, La Roja Melaju ke 16 Besar 

Mikel Oyarzabal mencetak dua gol saat Spanyol mengalahkan Austria 3-0 dan memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @sefutbol) - Image

Mikel Oyarzabal mencetak dua gol saat Spanyol mengalahkan Austria 3-0 dan memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @sefutbol)

JawaPos.com — Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria 3-0 pada laga babak 32 besar di Stadion Los Angeles, (3/7/2026) 02.00 dini hari WIB.

Dua gol Mikel Oyarzabal dan satu gol Pedro Porro mengantar La Roja melanjutkan langkah dengan meyakinkan sekaligus menjaga dominasi sepanjang pertandingan.

Bagaimana Spanyol Menguasai Jalannya Pertandingan?

Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Lamine Yamal sempat menusuk ke kotak penalti, tetapi upayanya masih mampu diamankan lini pertahanan Austria.

Meski Austria sempat lebih banyak menguasai bola pada 10 menit pertama, tim asuhan Ralf Rangnick gagal menciptakan peluang berbahaya.

Pendekatan menguasai penguasaan bola justru membuat pertandingan berjalan minim kesempatan emas pada 20 menit awal.

Selepas jeda rehidrasi, Spanyol mulai mengambil alih kendali permainan. Trio Rodri, Pedri, dan Dani Olmo tampil dominan di lini tengah sehingga Austria dipaksa lebih banyak bertahan.

Pada menit ke-29, Spanyol sempat mencetak gol melalui Marc Cucurella. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah memanfaatkan bola muntah hasil tinjuan kiper Alexander Schlager.

Kapan Gol-Gol Spanyol Tercipta?

Tekanan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36. Umpan mendatar Cucurella dari sisi kiri diselesaikan Oyarzabal dengan sontekan pelan yang membuat Schlager tak mampu bereaksi.

Austria mencoba meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal. Namun, sejumlah upaya yang dibangun hanya mampu mencapai area kotak penalti tanpa benar-benar mengancam gawang Unai Simón.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Timnas Spanyol vs Austria di 32 Besar Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan, Rangnick Siapkan Kejutan - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Spanyol vs Austria di 32 Besar Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan, Rangnick Siapkan Kejutan

Jumat, 3 Juli 2026 | 02.57 WIB

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

Jumat, 3 Juli 2026 | 02.15 WIB

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Lamine Yamal Siap Main 90 Menit di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Lamine Yamal Siap Main 90 Menit di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Kamis, 2 Juli 2026 | 23.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore