Hasil Spanyol vs Austria 3-0 di Piala Dunia 2026: Oyarzabal Borong 2 Gol, La Roja Melaju ke 16 Besar 

JawaPos.com — Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria 3-0 pada laga babak 32 besar di Stadion Los Angeles, (3/7/2026) 02.00 dini hari WIB.

Dua gol Mikel Oyarzabal dan satu gol Pedro Porro mengantar La Roja melanjutkan langkah dengan meyakinkan sekaligus menjaga dominasi sepanjang pertandingan.

Bagaimana Spanyol Menguasai Jalannya Pertandingan? Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Lamine Yamal sempat menusuk ke kotak penalti, tetapi upayanya masih mampu diamankan lini pertahanan Austria.

Meski Austria sempat lebih banyak menguasai bola pada 10 menit pertama, tim asuhan Ralf Rangnick gagal menciptakan peluang berbahaya.

Pendekatan menguasai penguasaan bola justru membuat pertandingan berjalan minim kesempatan emas pada 20 menit awal.

Selepas jeda rehidrasi, Spanyol mulai mengambil alih kendali permainan. Trio Rodri, Pedri, dan Dani Olmo tampil dominan di lini tengah sehingga Austria dipaksa lebih banyak bertahan.

Pada menit ke-29, Spanyol sempat mencetak gol melalui Marc Cucurella. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah memanfaatkan bola muntah hasil tinjuan kiper Alexander Schlager.

Kapan Gol-Gol Spanyol Tercipta? Tekanan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36. Umpan mendatar Cucurella dari sisi kiri diselesaikan Oyarzabal dengan sontekan pelan yang membuat Schlager tak mampu bereaksi.