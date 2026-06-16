Prediksi Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Messi Siap Pimpin Albiceleste Raih Awal Sempurna

JawaPos.com - Argentina akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Aljazair pada laga pertama Grup J yang berlangsung di Kansas City Stadium, Rabu (17/6/2026) pagi WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena menandai dimulainya perjuangan sang juara bertahan dalam mempertahankan gelar dunia.

Sorotan utama tentu kembali mengarah kepada Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut masih menjadi pusat perhatian publik sepak bola dunia dan disebut-sebut tengah menjalani salah satu turnamen internasional terakhir dalam karier gemilangnya.

Kehadiran Messi memberikan nilai emosional tersendiri bagi Argentina yang berharap bisa mengulang kesuksesan mereka pada edisi sebelumnya.

Tim asuhan Lionel Scaloni datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri tinggi. Argentina tampil konsisten sepanjang babak kualifikasi zona Amerika Selatan dan berhasil mengakhiri fase tersebut sebagai pemuncak klasemen.

Konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta pengalaman bertanding di level tertinggi membuat Albiceleste kembali ditempatkan sebagai salah satu kandidat kuat juara.

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Menjelang pertandingan melawan Aljazair, Argentina juga mendapat kabar positif terkait kondisi beberapa pemain penting.

Kiper utama Emiliano Martinez dilaporkan telah pulih dari cedera jari dan siap kembali mengawal gawang timnya. Kehadiran Martinez menjadi faktor penting mengingat ia merupakan salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Argentina beberapa tahun terakhir.