Jurgen Klopp Kritik Piala Dunia 2026, Anggap Water Break Hanya untuk Kepentingan Sponsor

Jurgen Klopp. (Istimewa)
JawaPos.com - Regulasi water break mulai berlaku di Piala Dunia 2026. Regulasi ini dikritisi oleh Jurgen Klopp. Mantan pelatih Liverpool FC itu. Menurutnya, alasan FIFA untuk 'melindungi' pemain dari suhu panas yang saat ini melanda Amerika Utara adalah alasan yang basi.
Klopp menilai, aturan water break itu tidak menambah hal positif apapun dalam sepak bola. ''Sepak bola sedang disandera oleh para eksekutif yang berdiam di kantor ber-AC,'' kata Klopp dikutip dari L’Equipe.
Menurutnya, water break alias istirahat minum di tengah pertandingan adalah alasan FIFA untuk memunculkan sponsor. Untuk kepentingan pengiklan, bukan pemain di dalam pertandingan.
''Pertandingan Piala Dunia seharusnya mengalir seperti sungai. Sebaliknya, kita membangun bendungan tepat di tengahnya sehingga iklan dapat melewatinya,'' tegasnya.
Dia tidak nyaman melihat serunya pertandingan sepak bola harus terhenti hanya untuk 'istirahat minum'. Lalu, menghentikan proses permainan yang sudah dibangun hanya karena ingin memasukkan iklan di dalam pertandingan.
''Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh Piala Dunia? Para penggemar? Para pemain? Atau para pengiklan?,'' ungkapnya.
Menurut pelatih berusia 58 tahun itu, water break sangat berbahaya untuk sepak bola. Bisa menghilangkan semangat yang ada di dalamnya. ''Sepak bola dulunya adalah acara utama, tetapi sekarang berisiko menjadi musik latar untuk tontonan iklan,'' paparnya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!