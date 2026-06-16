Prediksi Skor Prancis vs Senegal: N'Golo Kante Beri Warning Les Bleus di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gelandang Timnas Prancis N'Golo Kante meminta rekan-rekannya tidak meremehkan Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Menurutnya, Les Bleus harus memulai turnamen dengan kemenangan jika ingin melangkah jauh dalam perburuan gelar juara.

Gelandang Fenerbahce tersebut menyadari bahwa timnas Prancis berada grup yang sangat kuat. Untuk itu, N'Golo Kante menekankan bahwa timnya tidak boleh lengah agar bisa meraih prestasi terbaik.

"Kami memiliki grup yang sangat kuat. Kami tidak boleh lengah, penting untuk memulai kompetisi dengan baik. Kami ingin memulai dengan sangat baik untuk melaju sejauh mungkin," kata N'Golo Kante yang dikutip dari L'Equipe, Selasa (16/6).

Berbicara tentang mentalitas tim, Kante menegaskan bahwa Les Bleus -julukan timnas Prancis- tidak ada masalah tentang itu. Kante menilai, rekan setimnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi.

"Kami merasa baik, kami bersemangat untuk memulai. Kami ingin melangkah sejauh mungkin. Sangat baik untuk memiliki kepercayaan diri, kami harus percaya pada diri sendiri. Tapi itu harus dilakukan satu pertandingan demi satu pertandingan. Lawan terbesar kami adalah diri kami sendiri. Terserah kepada kami untuk tetap fokus," ujar Kante.

Di sisi lain, pujian diberikan Kante kepada Senegal. Gelandang 35 tahun tersebut, menyebut tim asuhan Pape Thiaw itu sebagai lawan yang sulit di Grup I.

"Mereka adalah tim dengan banyak kualitas, banyak kekuatan. Mereka bermain sangat baik. Tim yang sangat, sangat sulit, tim yang harus diperhitungkan. Kami memiliki apa yang dibutuhkan untuk bersaing," puji Kante.

Eks pemain Chelsea tersebut ditanya tentang perannya di timnas Prancis. Kante juga menjelaskan perbedaan dengan skuad yang menjuarai Piala Dunia 2018.

"Peran saya adalah memastikan semua orang merasa fokus dan berkomitmen pada tujuan keseluruhan. Saya pikir perbedaannya adalah ada mereka yang memenangkannya. Kita melihat apa artinya bagi orang-orang. Kami ingin menghidupkan kembali emosi itu. Ada banyak pemain baru yang ingin menjadi bagian dari petualangan ini," pungkas Kante.