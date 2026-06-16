Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Les Bleus Diunggulkan Menang, Laga Pembuka Penuh Tekanan

Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 mengarah kepada kemenangan Les Bleus. Namun, tim asuhan Didier Deschamps dipastikan tidak akan mudah menghadapi Senegal yang datang dengan rekor impresif dan kekuatan penuh pada laga perdana Grup I. (Dok. YahooSports)
JawaPos.com - Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 mengarah kepada kemenangan Les Bleus. Namun, tim asuhan Didier Deschamps dipastikan tidak akan mudah menghadapi Senegal yang datang dengan rekor impresif dan kekuatan penuh pada laga perdana Grup I.
Prancis akan menghadapi Senegal pada laga pembuka Grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (17/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Sebagai runner-up Piala Dunia edisi sebelumnya, Prancis tentu lebih difavoritkan untuk meraih tiga poin pertama. Selain itu, skuad Les Bleus juga dihuni banyak pemain bintang yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa.
Meski demikian, Senegal datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Pape Thiaw berstatus runner-up Piala Afrika 2025 dan tampil impresif sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sadio Mane dan kolega berhasil lolos tanpa menelan kekalahan. Mereka mencetak 22 gol dan hanya kebobolan tiga kali sepanjang fase kualifikasi.
Senegal juga memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Prancis. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, The Lions of Teranga mampu memberikan perlawanan sengit kepada Les Bleus.
Karena itu, memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan tidak akan menjadi tugas mudah bagi Prancis.
Namun, Les Bleus memiliki modal pengalaman yang sangat besar. Didier Deschamps tercatat sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 14 kemenangan di putaran final.
Dari sisi kesiapan tim, Prancis mendapat kabar baik setelah William Saliba dan Jules Kounde pulih dari cedera. Senegal juga diperkirakan tampil dengan kekuatan terbaiknya.
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Pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Senegal memiliki kualitas untuk menyulitkan Prancis, terutama melalui serangan balik cepat dan pengalaman pemain-pemainnya di level elite Eropa.
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