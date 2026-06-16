FIFA Beri Klarifikasi, Timnas Uruguay Terlambat Mendarat Gara-Gara Maskapai di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – FIFA akhirnya mengklarifikasi perihal keterlambatan skuad Uruguay mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Miami, pekan lalu (11/6).

Menurut FIFA, seperti dilansir dari EFE, keterlambatan disebabkan oleh kesalahan otorisasi maskapai penerbangan di Meksiko.

”Akibat kesalahan dalam proses bea cukai maskapai penerbangan di Meksiko, keberangkatan tim nasional Uruguay dari Cancun ke Miami tertunda dan mengakibatkan keterlambatan sekitar tiga jam. Maskapai penerbangan tersebut telah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” rilis FIFA di laman federasi kemarin (15/6).

Insiden itu memang tidak memengaruhi persiapan Uruguay yang memulai Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, dini hari tadi (16/2).