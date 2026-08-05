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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.31 WIB

Presiden Federasi Yordania Tuding Gianni Infantino Lakukan Pemerasan, Krisis FIFA Makin Memanas

Presiden Federasi Sepak Bola Yordania Pangeran Ali bin Al Hussein. (Istimewa) - Image

Presiden Federasi Sepak Bola Yordania Pangeran Ali bin Al Hussein. (Istimewa)

JawaPos.com - Kursi kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino kembali diguncang kontroversi.

Presiden Federasi Sepak Bola Yordania Pangeran Ali bin Al Hussein melontarkan tuduhan serius berupa dugaan pemerasan atau blackmail terkait dukungan menjelang pemilihan Presiden FIFA.

Pernyataan tersebut memperpanjang daftar persoalan yang membayangi FIFA dalam beberapa pekan terakhir. 

Sebelumnya, Infantino juga menuai penolakan luas setelah muncul rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia dan sejumlah turnamen FIFA kepada investor. Rencana itu dibatalkan setelah mendapat penolakan dari berbagai federasi sepak bola dunia.

Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, gelombang kritik terhadap Infantino belum juga mereda. Pangeran Ali bahkan menyampaikan pernyataan terbuka melalui akun media sosial X yang berisi sederet keluhan mengenai perlakuan FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Yordania.

Menurut dia, Yordania menghadapi berbagai kendala saat tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia 2026. 

Salah satu persoalan yang disorot adalah banyaknya pendukung Yordania yang gagal memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat meski telah membeli tiket pertandingan.

Selain itu, harga tiket yang dinilai terlalu tinggi juga menjadi sorotan. Situasi tersebut dianggap menyulitkan suporter yang ingin memberikan dukungan langsung kepada tim nasional mereka.

Tak berhenti di situ, Pangeran Ali juga mengungkapkan bahwa Yordania harus menanggung beban pajak akibat berkamp di Amerika Serikat selama turnamen berlangsung. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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