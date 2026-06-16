Klasemen Grup H Piala Dunia 2026: Uruguay Memimpin, Arab Saudi Stabil, Spanyol Tercecer di Posisi Ketiga

JawaPos.com - Klasemen Grup H Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan pada matchday pertama. Uruguay memang memimpin klasemen sementara, tetapi Spanyol justru tercecer di posisi ketiga setelah gagal mengalahkan tim debutan Tanjung Verde.

Empat tim yang menghuni Grup H telah menuntaskan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. Uruguay memimpin klasemen sementara, sementara Spanyol duduk di urutan ketiga, di bawah Arab Saudi.

Pertandingan Grup H dibuka dengan laga Spanyol versus Tanjung Verde. Duel tersebut berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) malam WIB.

Di atas kertas, Spanyol jauh lebih diunggulkan dibanding Tanjung Verde. Namun secara mengejutkan, tim berjuluk La Furia Roja itu dibuat frustrasi dan harus puas bermain imbang tanpa gol.

Tanjung Verde yang berstatus debutan tampil sangat disiplin sepanjang pertandingan. Kiper mereka, Vozinha, menjadi bintang lapangan setelah mencatatkan tujuh penyelamatan penting.

Alhasil, Spanyol hanya meraih satu poin dari laga pembuka. Hasil tersebut jelas jauh dari harapan tim asuhan Luis de la Fuente.

Pada pertandingan lainnya, Uruguay menghadapi Arab Saudi di Miami, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pagi WIB.

La Celeste nyaris menelan kekalahan setelah Arab Saudi unggul lebih dahulu melalui gol Abudelah Al Amri pada menit ke-41.

Namun Uruguay akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Maximiliano Araujo pada menit ke-80.