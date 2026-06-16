Klasemen Grup H Piala Dunia 2026: Uruguay Memimpin, Arab Saudi Stabil, Spanyol Tercecer di Posisi Ketiga

Klasemen Grup H Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan pada matchday pertama. Uruguay memang memimpin klasemen sementara, tetapi Spanyol justru tercecer di posisi ketiga setelah gagal mengalahkan tim debutan Tanjung Verde. (Dok.Instagram @saudint)
JawaPos.com - Klasemen Grup H Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan pada matchday pertama. Uruguay memang memimpin klasemen sementara, tetapi Spanyol justru tercecer di posisi ketiga setelah gagal mengalahkan tim debutan Tanjung Verde.
Empat tim yang menghuni Grup H telah menuntaskan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. Uruguay memimpin klasemen sementara, sementara Spanyol duduk di urutan ketiga, di bawah Arab Saudi.
Pertandingan Grup H dibuka dengan laga Spanyol versus Tanjung Verde. Duel tersebut berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) malam WIB.
Di atas kertas, Spanyol jauh lebih diunggulkan dibanding Tanjung Verde. Namun secara mengejutkan, tim berjuluk La Furia Roja itu dibuat frustrasi dan harus puas bermain imbang tanpa gol.
Tanjung Verde yang berstatus debutan tampil sangat disiplin sepanjang pertandingan. Kiper mereka, Vozinha, menjadi bintang lapangan setelah mencatatkan tujuh penyelamatan penting.
Alhasil, Spanyol hanya meraih satu poin dari laga pembuka. Hasil tersebut jelas jauh dari harapan tim asuhan Luis de la Fuente.
Pada pertandingan lainnya, Uruguay menghadapi Arab Saudi di Miami, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pagi WIB.
La Celeste nyaris menelan kekalahan setelah Arab Saudi unggul lebih dahulu melalui gol Abudelah Al Amri pada menit ke-41.
Namun Uruguay akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Maximiliano Araujo pada menit ke-80.
Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu membuat Uruguay dan Arab Saudi sama-sama mengoleksi satu poin.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!