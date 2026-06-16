Prediksi Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe Jadi Korban Sihir Dukun Afrika di Piala Dunia 2026?

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe)
JawaPos.com – Kylian Mbappe menjalani 2026 dengan panen kritikan. Bukan hanya karena striker berjuluk Donatello itu gagal membawa klubnya, Real Madrid, memenangi gelar musim lalu. Mbappe juga dikritik karena performa yang dianggap belum meyakinkan sebagai kapten sekaligus pencetak gol utama Les Bleus –sebutan Prancis– di Piala Dunia 2026.
Mbappe hanya mampu menorehkan sebiji gol dalam empat laga laga uji coba Prancis pada tahun ini. Keraguan pun tertuju kepada striker El Real berusia 27 tahun itu kala memimpin Les Bleus memulai Piala Dunia dengan menghadapi Senegal di MetLife Stadium, East Rutherford, dini hari nanti (siaran langsung TVRI Nasional pukul 02.00 WIB).
False nine Prancis yang musim lalu bergelimang empat gelar bersama Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, pasang badan untuk Mbappe. Peraih Ballon d’Or 2025 itu pun menyebut laga dini hari nanti jadi momentum bagus bagi Mbappe membungkam kritik. ’’Di timnas, dia seorang pemimpin,’’ tegas Dembele.
Dembele menilai, kritikan yang dilontarkan pendukung Real dan Prancis kepada Mbappe sudah berlebihan. ’’Dia pemain yang luar biasa. Di luar lapangan, dia sosok yang baik. Dia tetaplah manusia,’’ tambah Dembele.
Mbappe selalu menandai laga pertama ajang mayor dengan kontribusi gol (mencetak gol atau umpan gol). Sebut saja satu gol dan satu umpan gol ke gawang Australia di Piala Dunia 2022 lalu satu umpan gol lawan Austria di Euro 2024. Makanya, Donatello –julukan Mbappe– sudah memikirkan selebrasi gol di Piala Dunia. Salah satunya saat bisa menjebol gawang Senegal dini hari nanti.
’’Jika aku menciptakan gol melawan Senegal, aku akan melakukan hal ini untuk kalian,’’ ungkap Mbappe dengan gestur tangan seperti meniup seruling saat diwawancarai FOX Sports.
Mbappe mengaku sudah belajar memainkan seruling sejak 2-3 tahun lalu. ’’Sudah lama sekali (tidak bermain seruling), aku lupa semuanya,’’ candanya. Jika mampu mencetak gol, Mbappe bisa jadi pencetak gol sepanjang masa Prancis. Saat ini, dia dan Olivier Giroud bersanding dengan koleksi 57 gol.
Baca Juga:Prediksi Iraq vs Norwegia: Giliran Erling Haaland Menulis Sejarah, Setelah Alfie pada Piala Dunia 1994
Absennya gelandang serang Zinedine Zidane saat Prancis ditaklukkan Senegal 0-1 dalam laga pembuka Piala Dunia 2002 diyakini karena kiriman sihir dari dukun di Senegal. Itu mengacu kondisi Zidane yang tidak mengalami cedera apa pun jelang laga.
Tetapi, Zidane mendadak absen karena cedera saat pemanasan jelang kickoff. Ayah Mbappe, Wilfrid Mbappe, waswas jika pengalaman Zidane terjadi kepada putranya. Wilfrid pun sampai menghubungi mantan striker Senegal El Hadji Diouf. Hal itu diceritakan Diouf.
’’Dia (Wilfrid) mengatakan kepadaku supaya anaknya tidak diperlakukan seperti yang pernah dilakukan kepada Zidane,’’ ungkap Diouf dilansir dari L’Equipe.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!