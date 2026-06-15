Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 20.21 WIB

Player of The Week Piala Dunia 2026: Folarin Balogun Menggila! Bomber Amerika Serikat Borong 2 Gol

Folarin Balogun merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Amerika Serikat mengalahkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Folarin Balogun merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Amerika Serikat mengalahkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Folarin Balogun terpilih sebagai Player of The Week versi JawaPos.com setelah menjadi aktor utama kemenangan Amerika Serikat 4-1 atas Paraguay pada laga Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, 13 Juni 2026.

Penyerang AS itu mencetak dua gol, meraih penghargaan Man of the Match, dan tampil sebagai pemain paling menonjol sepanjang pekan pertama turnamen.

Penampilan Balogun terasa istimewa karena terjadi di tengah sorotan ribuan pendukung tuan rumah serta deretan selebritas dunia yang hadir langsung di stadion.

Striker milik AS Monaco itu menjawab ekspektasi dengan performa tajam yang menjadi pembeda dibanding para pemain lain pada pekan pembuka Piala Dunia 2026.

Mengapa Folarin Balogun Layak Menjadi Player of The Week?

Balogun menjadi satu-satunya pemain yang mencetak brace sekaligus membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan pada pekan pertama Piala Dunia 2026.

Dua gol yang dicetaknya menjadi fondasi kemenangan Amerika Serikat sebelum ditutup gol bunuh diri lawan dan aksi Gio Reyna di penghujung pertandingan.

Persaingan sebenarnya cukup ketat mengingat banyak pemain tampil impresif.

Kai Havertz membawa Jerman menghancurkan Curacao 7-1, Alexander Isak membantu Swedia menang 5-1 atas Tunisia, sementara Virgil van Dijk tampil solid saat Belanda bermain imbang 2-2 melawan Jepang.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadi Top Skor Sementara, Penjualan Jersi Pemain Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun Langsung Melejit - Image
Piala Dunia 2026

Jadi Top Skor Sementara, Penjualan Jersi Pemain Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun Langsung Melejit

Senin, 15 Juni 2026 | 02.40 WIB

4 Perwakilan Timnas Iran Akhirnya Dapat Visa Usai Menang Banding, 11 Anggota Lain Tetap Dilarang Masuk Amerika Serikat - Image
Piala Dunia 2026

4 Perwakilan Timnas Iran Akhirnya Dapat Visa Usai Menang Banding, 11 Anggota Lain Tetap Dilarang Masuk Amerika Serikat

Minggu, 14 Juni 2026 | 22.30 WIB

Alasan Balogun Memilih Timnas Amerika Serikat Ketimbang Inggris, Apakah Faktor Harry Kane Berpengaruh? - Image
Piala Dunia 2026

Alasan Balogun Memilih Timnas Amerika Serikat Ketimbang Inggris, Apakah Faktor Harry Kane Berpengaruh?

Minggu, 14 Juni 2026 | 20.08 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore