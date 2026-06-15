Player of The Week Piala Dunia 2026: Folarin Balogun Menggila! Bomber Amerika Serikat Borong 2 Gol

Folarin Balogun merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Amerika Serikat mengalahkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Folarin Balogun terpilih sebagai Player of The Week versi JawaPos.com setelah menjadi aktor utama kemenangan Amerika Serikat 4-1 atas Paraguay pada laga Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, 13 Juni 2026.
Penyerang AS itu mencetak dua gol, meraih penghargaan Man of the Match, dan tampil sebagai pemain paling menonjol sepanjang pekan pertama turnamen.
Penampilan Balogun terasa istimewa karena terjadi di tengah sorotan ribuan pendukung tuan rumah serta deretan selebritas dunia yang hadir langsung di stadion.
Striker milik AS Monaco itu menjawab ekspektasi dengan performa tajam yang menjadi pembeda dibanding para pemain lain pada pekan pembuka Piala Dunia 2026.
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Mengapa Folarin Balogun Layak Menjadi Player of The Week?
Balogun menjadi satu-satunya pemain yang mencetak brace sekaligus membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan pada pekan pertama Piala Dunia 2026.
Dua gol yang dicetaknya menjadi fondasi kemenangan Amerika Serikat sebelum ditutup gol bunuh diri lawan dan aksi Gio Reyna di penghujung pertandingan.
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Persaingan sebenarnya cukup ketat mengingat banyak pemain tampil impresif.
Kai Havertz membawa Jerman menghancurkan Curacao 7-1, Alexander Isak membantu Swedia menang 5-1 atas Tunisia, sementara Virgil van Dijk tampil solid saat Belanda bermain imbang 2-2 melawan Jepang.
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