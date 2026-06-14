Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

JawaPos.com — Timnas Jerman berpeluang besar mengawali kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan saat menghadapi Timnas Curacao pada laga pembuka Grup E di Houston Stadium, Texas, Senin (15/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Perbedaan kualitas skuad, pengalaman, dan performa terkini membuat Der Panzer lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin penting.

Bisakah Jerman Menghapus Trauma Dua Edisi Terakhir? Timnas Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar mengakhiri tren negatif yang menghantui mereka dalam dua edisi terakhir.

Setelah menjadi juara dunia pada 2014 di Brasil, Die Mannschaft justru tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022.

Kegagalan beruntun tersebut membuat status Jerman sebagai salah satu favorit juara mulai dipertanyakan.

Namun di bawah arahan Julian Nagelsmann, mereka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan meraih lima kemenangan beruntun menjelang turnamen ini.

Kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia menjadi modal berharga untuk membangun kepercayaan diri.

Dalam lima pertandingan tersebut, Jerman mampu mencetak 18 gol dan hanya kebobolan lima kali.