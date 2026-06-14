Jadi Top Skor Sementara, Penjualan Jersi Pemain Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun Langsung Melejit

Pemain timnas Amerika Serikat Folarin Balogun. (Dok. USMNT)
JawaPos.com - Nama striker timnas Amerika Serikat (AS) Folarin Balogun langsung melejit usai mencetak dua gol ke gawang Paraguay (13/6) di Piala Dunia 2026. Striker AS Monaco itu pun kini jadi pujaan baru.
Sebagaimana diberitakan The Athletic, Folarin Balogun yang memuncaki daftar top skor piala dunia dengan dua gol kini juga memimpin pasar perjualan jersey. Padahal sebelumnya, nama Balogun bukanlah magnet bagi pendukung Timnas Amerika Serikat.
Di timnas Amerika Serikat, sebelum Folarin Balogun, nama Christian Pulisic serta Weston McKennie jadi bintangnya penjualan jersey. Sampai bulan lalu, menurut situs penjualan jersey edisi Piala Dunia 2026, Soccer.com, nama Pulisic serta McKennie adalah pemain-pemain AS yang masuk dalam top ten jersi dengan nama terlaris.
Nomor satu masih dipuncaki bintang Argentina Lionel Messi. Pulisic di nomor tiga kemudian kapten Portugal Cristian Ronaldo di nomor tiga. McKennie sendiri ada di nomor sepuluh.
“Setelah pertandingan lawan Paraguay, jersi timnas AS dengan nomor punggung 20 langsung banyak peminat. Nomor itu punya Balogun,” tulis Soccer.com.
Hanya 24 jam usai laga AS versus Paraguay, terdapat permintaan hingga 300 jersi dengan nama Balogun di situs Soccer.com. Jumlah itu jelas melampaui rekues untuk nama McKennie juga Pulisic.
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Kemenangan AS atas Paraguay dengan skor 4-1 memang memecahkan rekor selama 96 tahun. Sebelum kemenangan itu skor terbesar AS di laga perdana adalah 3-0 saat lawa Belgia di Piala Dunia 1930.
Bahkan jersi Balogun yang dipakai saat lawan Paraguay plus ada tanda tangan sang pemain, harga jersey tembus mencapai USD 7 ribu (Rp 124,97 juta). Usai laga lawan Paraguay, Balogun berkomentar tentang penampilannya. Kemenangan timnya lahir berkat kerja keras.
“Seperti yang saya katakan ketika saya berkomitmen dan sepanjang perjalanan hingga sampai di titik ini. Saya selalu mengatakan bahwa para penggemar memberi saya begitu banyak motivasi, menunjukkan begitu banyak dukungan kepada saya,” kata Balogun kepada Fox Sports setelah penampilan gemilangnya melawan Paraguay.
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