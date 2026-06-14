4 Perwakilan Timnas Iran Akhirnya Dapat Visa Usai Menang Banding, 11 Anggota Lain Tetap Dilarang Masuk Amerika Serikat

Terdapat 4 pemain Iran yang mendapat visa masuk ke Amerika Serikat. (istimewa)

JawaPos.com - Empat orang wakil Timnas Iran berhasil mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat untuk ambil bagian di Piala Dunia 2026. Keempat wakil dari skuad berjuluk Team Melli itu berhasil lolos setelah menang banding.

Total ada 15 perwakilan Iran yang visanya ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari 15 nama, 10 diantaranya mengajukan keberatan alias banding atas penolakan tersebut setelah tiba di Meksiko, markas Team Melli. Sementara satu orang delegasi mereka memilih untuk tidak mengajukan ulang visa usai ditolak.

Hasilnya pun cukup positif. Empat delegasi Iran berhasil menang banding dan diperbolehkan masuk ke wilayah Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

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“Empat anggota delegasi Piala Dunia Iran memenangkan banding atas penolakan aplikasi visa mereka untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, 11 anggota delegasi lainnya tetap tidak diizinkan masuk ke AS saat tim mereka menjalani pertandingan di sana,” tulis BBC dalam laporannya, dipetik Minggu (14/6/2026).

Dalam laporannya, BBC mengungkapkan bahwa keempat perwakilan Iran tersebut adalah seorang analis tim teknis serta dua pejabat dari departemen internasional federasi sepak bola Iran.

Sementara itu, enam pemohon lainnya kembali ditolak. Mereka di antaranya Presiden Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) Mehdi Taj, salah satu wakil presiden federasi, dua administrator tim yang bertanggung jawab atas operasional harian, seorang petugas media, dan seorang petugas keamanan.

Masalah visa ini muncul di tengah hubungan Irak dan Amerika Serikat yang sedang tegang. Karena persoalan visa ini, Team Melli pun memutuskan untuk bermarkas di Meksiko meski harus memainkan pertandingannya di Amerika Serikat.

Masalah visa delegasi Iran bukan satu-satunya persoalan yang muncul di Piala Dunia 2026. Sejumlah suporter dari beberapa negara juga dilarang masuk. Bahkan wasit anyar asal Somalia, Omar Artan, juga ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk memimpin pertandingan Piala Dunia.