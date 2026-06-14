Alasan Balogun Memilih Timnas Amerika Serikat Ketimbang Inggris, Apakah Faktor Harry Kane Berpengaruh?

JawaPos.com - Folarin Balogun mencuri perhatian dunia setelah mencetak dua gol saat Amerika Serikat menghajar Paraguay 4-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Penyerang Monaco itu pun menorehkan sejarah sebagai pemain tim nasional putra AS pertama yang mencetak brace di Piala Dunia sejak edisi perdana pada 1930.

Namun, perjalanan Balogun menuju seragam Amerika Serikat bukanlah cerita yang biasa. Pemain berusia 24 tahun itu sempat membela Inggris di level junior dan juga memenuhi syarat untuk bermain bagi Nigeria, negara asal kedua orang tuanya.

Lalu, mengapa ia akhirnya memilih Timnas AS? Apakah keberadaan Harry Kane di Inggris menjadi salah satu alasannya?

Lahir di New York, Tumbuh di London Melansir ESPN, Balogun lahir di Brooklyn, New York, dari pasangan berkebangsaan Nigeria. Tak lama setelah itu, keluarganya kembali ke Inggris dan ia dibesarkan di London.

Ibunya, Florence, pernah menjelaskan bahwa putranya sebenarnya hanya menghabiskan waktu singkat di Amerika Serikat setelah lahir.

"Saya melahirkannya pada bulan Juli dan pada akhir Agustus kami sudah kembali ke London."

Florence bahkan mengaku selalu memiliki firasat bahwa putranya suatu hari akan membela Amerika Serikat.

"Saya tidak percaya semuanya terjadi karena keberuntungan. Bahkan ketika dia belum berpikir untuk membuat keputusan internasional, saya sudah memutuskan bahwa dia akan bermain untuk Amerika."

Balogun kemudian berkembang di akademi Arsenal dan menjadi salah satu striker muda paling menjanjikan di Inggris. Bersama timnas Inggris U-21, ia mencetak tujuh gol dalam 13 pertandingan di bawah asuhan Lee Carsley.

Namun, jalan menuju tim senior Inggris ternyata tidak mudah.

Harry Kane dan Padatnya Lini Depan Inggris Saat Balogun mempertimbangkan masa depan internasionalnya pada 2023, posisi striker utama Inggris praktis sudah menjadi milik Harry Kane.

Selain kapten Three Lions tersebut, Inggris juga masih memiliki sejumlah penyerang berkualitas seperti Ollie Watkins dan Callum Wilson yang siap menjadi pelapis.