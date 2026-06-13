Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

Bintang Timnas Brasil Vinicius Junior. (Dok. IG/Brasil)
JawaPos.com -Vinicius Junior dan Achraf Hakimi siap saling sikut di laga timnas Brasil melawan Maroko. Laga Grup C Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB.
Timnas Brasil datang ke Piala Dunia dengan target menjadi juara setelah terakhir kali pada 2002. Vinicius Junior menegaskan bahwa timnya akan mengubah sejarah untuk Brasil.
"Kami di sini untuk menjadi juara piala dunia, kami berada di level tim-tim hebat. Kami memiliki pemain-pemain hebat. Kami terus berkembang dan berevolusi," kata Vinicius Junior saat jumpa pers yang dikutip ESPN, Sabtu (13/6).
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"Saat Piala Dunia tiba, semuanya diatur ulang. Tidak penting siapa yang menang, siapa yang mencapai final Kejuaraan Eropa atau Copa América. Bagi kami, Piala Dunia dimulai besok, dan kami di sini untuk mengubah sejarah dan menjalani kompetisi yang luar biasa," imbuh Vinicius.
Pemain Real Madrid tersebut mengatakan bahwa timnas Brasil sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Vinicius memastikan timnya bakal melakukan segalanya di lapangan.
"Kami di sini untuk mencoba mengubah sejarah dan mengembalikan Brasil ke tempat yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan, yaitu di puncak. Kami telah mempersiapkan diri dan kami di sini untuk melakukan itu. Saya harap semua warga Brasil bersama kami, untuk bergembira dan bersorak. Kami akan melakukan segalanya di lapangan," jelas pemain 25 tahun tersebut.
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Di sisi Maroko, Achraf Hakimi sudah mengetahui kualitas Brasil. Meskipun demikian, dia memastikan bahwa timnya akan tampil lebih baik di Piala Dunia.
"Kami tahu kualitas Brasil. Mereka semua pemain hebat, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain hebat, kami memiliki koneksi Brasil-Afrika. Kami siap memainkan pertandingan yang hebat, dengan dukungan seluruh rakyat Maroko. Kami yakin akan tampil baik di Piala Dunia ini," terang Hakimi.
Bek PSG tersebut ditanya tentang kualitas dari Vinicius. Hakimi tidak hanya fokus kepada dirinya tetapi juga ke pemain timnas Brasil lainnya.
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