Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko segera digulirkan. Daftar pemain Timnas Swedia dan Tunisia akan dibahas pada artikel ini.

Swedia dan Tunisia berada di grup sulit bersama dengan Belanda serta Jepang. Namun bukan tak mungkin kedua tim ini mampu menciptakan kejutan di Grup F.

Laga antara Swedia versus Tunisia akan menjadi laga kedua yang tersaji dari Grup F. Adapun pertandingan akan digelar pada Senin (15/6) pagi WIB.

Swedia akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah sempat absen pada edisi Qatar 2022 silam. Ditambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim-tim non unggulan.

Sementara Tunisia menjadi tim kuda hitam yang cukup merepotkan pada edisi sebelumnya. Meski gagal melaju ke babak gugur, tim berjuluk The Eagles memberi kejutan dengan menumbangkan sang finalis, Prancis dengan skor tipis 1-0.

Timnas Swedia Swedia menjadi salah satu tim yang cukup sering tampil di Piala Dunia. Blågult -julukan Timnas Swedia- sudah tampil sebanyak 13 kali. Meski kurang diunggulkan, Swedia beberapa kali menjadi tim yang cukup merepotkan.

Pada partisipasi terakhir di edisi Rusia 2018, Emil Forsberg dan kolega berhasil berbicara hingga babak perempat final sebelum dipulangkan Inggris dengan skor 2-0. Setelah kembali absen di Piala Eropa 2024 silam, Swedia kini menatap Piala Dunia 2026 dengan wajah segar.

Nama-nama beken menghiasi skuad Swedia, mulai dari bomber Liverpool, Alexander Isak hingga penyerang Arsenal, Viktor Gyokeres. Oleh karena itu, lini depan Swedia menjadi salah satu yang layak diperhitungkan di gelaran kali ini.