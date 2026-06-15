Profil Kai Havertz! Man of the Match Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026

Kai Havertz merayakan gol saat membawa Jerman menang telak 7-1 atas Curacao dan terpilih sebagai Man of the Match pada laga pembuka Grup E Piala Dunia 2026. (DFB)
JawaPos.com — Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao di Dallas Stadium, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.
Di tengah pesta gol Die Mannschaft, Kai Havertz tampil paling menonjol dengan mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai Man of the Match versi FIFA berkat efektivitas luar biasanya di lini depan.
Kemenangan besar Jerman dibangun melalui kontribusi banyak pemain.
Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav, dan Kai Havertz sama-sama mencatatkan nama di papan skor dalam laga yang berlangsung dominan sejak menit awal.
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Namun, dari sekian banyak pemain yang bersinar, Havertz menjadi sosok yang paling mencuri perhatian.
Penyerang Arsenal FC itu menunjukkan kualitas kelas dunia dengan penyelesaian akhir yang klinis dan kemampuan membaca ruang yang sangat baik.
Siapa Kai Havertz, Bintang Jerman di Laga Pembuka?
Kai Havertz merupakan penyerang utama Timnas Jerman yang lahir di Aachen, Jerman, pada 11 Juni 1999.
Pada usia 27 tahun, pemain bertinggi badan 1,93 meter tersebut telah menjelma menjadi salah satu penyerang paling berpengalaman yang dimiliki Die Mannschaft.
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