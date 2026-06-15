7-1 Bukan Skor Kemenangan Terbesar Jerman di Laga Perdana Piala Dunia

JawaPos.com – Tim nasional Jerman membuat rekor kemenangan di Piala Dunia 2026 ini untuk sementara. Der Panser secara meyakinkan menang dengan skor 7-1 atas Curacao pada Senin (15/6) dini hari di Houston.

Ketujuh gol Jerman dihasilkan oleh Felix Nmecha (6’), Nico Schlotterbeck (38’), Kai Havertz (45+5’-pen, 88’), Jamal Musiala (47’), Nathaniel Brown (68’), dan Deniz Undav (78’). Sedangkan gol Curacao dicetak Livano Comenencia (21’).

“Kami merespon kedudukan imbang dengan luar biasa,” kata pelatih Jerman Julian Nagelsmann usai laga dikutip dari ESPN.

"Lawan kami sebenarnya bermain lebih baik dari perkiraan banyak orang. Mereka memiliki kemampuan membaca situasi satu lawan satu lebih baik dari yang diantisipasi dan tidak bermain jauh berbeda dari apa yang mereka tunjukkan sebelumnya. Saya ingin memuji Dick Advocaat dan stafnya karena mempersiapkan Curacao dengan sangat baik," tambah Nagelsmann.

Pada 45 menit kedua, eks pelatih Bayern Munchen itu menilai timnya lebih apik. Baik dalam sisi penyerangan juga pertahanan.

“Di babak kedua kami mengendalikan pertandingan dengan sangat baik. Kami bertahan hampir dalam segala hal, menciptakan banyak peluang, dan mencetak banyak gol dari bola mati,” terang Nagelsmann.

Kemenangan dengan margin enam gol ala Jerman ini buat sementara jadi rekor skor victory di Piala Dunia 2026. Skor kemenangan terbesar sebelumnya dipegang AS saat menang 4-1 atas Paraguay (13/6).

Dalam 10 Piala Dunia terakhir yang diikuti Jerman, ternyata kemenangan 7-1 atas Curacao di laga pembuka ini bukanlah skor terbesar. Kemenangan dengan skor terbesar di laga perdana Jerman terjadi pada Piala Dunia 2002 di Jepang-Korea Selatan.