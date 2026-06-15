Hasil Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Pesta Gol, Der Panzer Bantai The Blue Wave 7-1

JawaPos.com — Jerman membuka perjalanan mereka di Grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, Senin (15/6/2026) dini hari WIB. Meski tim debutan Curacao sempat mencetak gol bersejarah pertama mereka di ajang Piala Dunia, Der Panzer tetap terlalu kuat dan berpesta tujuh gol hingga peluit akhir berbunyi.

Bagaimana Jerman Langsung Mendominasi Sejak Awal?

Jerman langsung menunjukkan kualitasnya sejak menit-menit awal pertandingan.

Tim asuhan Julian Nagelsmann tampil agresif dan menguasai jalannya laga melalui kombinasi serangan cepat yang membuat lini pertahanan Curacao kesulitan.

Keunggulan pertama lahir pada menit keenam.

Kerja sama apik antara Florian Wirtz dan Felix Nmecha berhasil membongkar pertahanan lawan sebelum Nmecha melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang yang tak mampu dihentikan Eloy Room.

Gol cepat tersebut membuat Jerman semakin percaya diri dalam membangun serangan. Curacao lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik untuk mencoba mengejutkan Manuel Neuer.

Curacao Cetak Sejarah di Piala Dunia Di tengah dominasi Jerman, Curacao justru mampu memberikan kejutan pada menit ke-21. Livano Comenencia melepaskan tembakan keras yang gagal dibendung Neuer dan mengubah skor menjadi 1-1.