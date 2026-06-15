Man of the Match hingga Rating Pemain Jerman vs Curacao, Kenapa Kai Havertz Terpilih?

JawaPos.com - Jerman memenuhi ekspektasi sebagai favorit mutlak melawan Curacao dalam pertandingan pembuka Piala Dunia mereka di Houston, Senin (15/6) dini hari WIB. Der Panzer meraih kemenangan telak 7-1.

Kai Havertz bahkan layak dijadikan man of the match di laga itu setelah memberikan sumbangsih dua dari tujuh gol ke gawang Curacao. Striker milik Arsenal itu sepertinya tampil trengginas malam itu.

Berikut adalah peringkat pemain kami untuk tim asuhan Julian Nagelsmann dalam skala 1 hingga 10, dengan 10 sebagai skor tertinggi.

Peringkat Pemain Jerman vs Curacao GK: Manuel Neuer – 6/10

RB: Joshua Kimmich – 9/10

CB: Jonathan Tah – 6/10

CB: Nico Schlotterbeck – 9/10

LB: Nathaniel Brown – 8.5/10