Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

Gustavo Henrique menjadi ancaman utama Arema FC saat menghadapi DPMM FC di laga penentu Grup A Piala Presiden 2026. (Arema FC)
JawaPos.com — Arema FC diprediksi mampu mengalahkan DPMM FC pada laga penentu Grup A Piala Presiden 2026 yang berlangsung Jumat (31/7/2026) dan berpeluang besar mengamankan tiket semifinal.
Kemenangan 2-0 menjadi prediksi akhir pertandingan ini setelah Singo Edan tampil produktif dengan mencetak 13 gol dalam lima laga terakhir.
Pertandingan Arema FC vs DPMM FC menjadi duel penting bagi kedua tim karena sama-sama masih memiliki peluang melanjutkan perjalanan di Piala Presiden 2026.
Arema FC datang dengan modal positif setelah mengalahkan Tampines Rovers 2-1 pada matchday kedua, sedangkan DPMM FC wajib meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos.
Hasil tersebut membuat Arema FC kini menempati posisi kedua Grup A dengan koleksi tiga poin.
Tim asuhan Marquinhos hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di semifinal, sementara hasil imbang masih membuka peluang lolos dengan catatan Tampines Rovers gagal menang atas Persib Bandung.
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Arema FC memiliki peluang lebih besar karena performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan tren positif.
Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Singo Edan berhasil meraih empat kemenangan dengan catatan mencetak 13 gol.
Kemenangan atas Tampines Rovers menjadi bukti ketajaman lini depan Arema FC di Piala Presiden 2026.
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