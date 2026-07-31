Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

Persija Jakarta memburu kemenangan atas PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 demi menjaga peluang lolos ke babak semifinal. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta memiliki peluang terakhir menjaga asa lolos ke semifinal saat menghadapi PSMS Medan pada laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) sore WIB.
Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan lawan PSMS sambil berharap hasil pertandingan lain menguntungkan agar peluang lolos tetap terbuka. Persija Jakarta datang ke pertandingan piala presiden ini dengan beban lebih besar dibanding lawan.
Persija asuhan Shin Tae-yong belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya dan bermain imbang 2-2 melawan Port FC.
Baca Juga:Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Persija Jakarta tetap lebih difavoritkan karena memiliki materi pemain yang lebih berpengalaman serta produktivitas yang lebih baik sepanjang turnamen. Macan Kemayoran juga mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang.
Hasil tersebut menunjukkan performa Persija sebenarnya tidak buruk meski belum mampu memaksimalkan dua laga di Grup B. Sebelum tampil di Piala Presiden 2026, mereka sukses mengalahkan Semen Padang 3-0 dan Persik 3-1 sebelum kalah tipis 1-2 dari Persib Bandung.
Persija juga memiliki motivasi tinggi untuk menutup fase grup dengan hasil positif. Selain menjaga peluang lolos, kemenangan akan menjadi modal penting menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.
Baca Juga:Prediksi Persib vs Tampines Rovers: Maung Bandung Incar Kemenangan Sempurna di Babak Grup Piala Presiden
Di lini depan, Stjepan Loncar dan Arlyansyah Abdulmanan menjadi pemain yang patut diwaspadai. Keduanya sudah menyumbang masing-masing satu gol di Piala Presiden 2026, sementara Witan Sulaeman tetap menjadi motor serangan dari sektor sayap.
PSMS Medan memang sudah mengalami dua kekalahan beruntun di Grup B. Tim asuhan Eko Purjianto kalah 0-2 dari Port FC sebelum kembali menyerah 0-1 dari Persebaya Surabaya.
Meski demikian, permainan PSMS sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Mereka mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan, terutama saat menghadapi Persebaya Surabaya yang baru bisa mencetak gol menjelang turun minum melalui sundulan Yuran Fernandes.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!