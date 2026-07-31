Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

JawaPos.com - Persija Jakarta memiliki peluang terakhir menjaga asa lolos ke semifinal saat menghadapi PSMS Medan pada laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) sore WIB.

Macan Kemayoran wajib meraih kemenangan lawan PSMS sambil berharap hasil pertandingan lain menguntungkan agar peluang lolos tetap terbuka. Persija Jakarta datang ke pertandingan piala presiden ini dengan beban lebih besar dibanding lawan.

Persija asuhan Shin Tae-yong belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya dan bermain imbang 2-2 melawan Port FC.

Mengapa Persija Jakarta Lebih Diunggulkan? Persija Jakarta tetap lebih difavoritkan karena memiliki materi pemain yang lebih berpengalaman serta produktivitas yang lebih baik sepanjang turnamen. Macan Kemayoran juga mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang.

Hasil tersebut menunjukkan performa Persija sebenarnya tidak buruk meski belum mampu memaksimalkan dua laga di Grup B. Sebelum tampil di Piala Presiden 2026, mereka sukses mengalahkan Semen Padang 3-0 dan Persik 3-1 sebelum kalah tipis 1-2 dari Persib Bandung.

Persija juga memiliki motivasi tinggi untuk menutup fase grup dengan hasil positif. Selain menjaga peluang lolos, kemenangan akan menjadi modal penting menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Di lini depan, Stjepan Loncar dan Arlyansyah Abdulmanan menjadi pemain yang patut diwaspadai. Keduanya sudah menyumbang masing-masing satu gol di Piala Presiden 2026, sementara Witan Sulaeman tetap menjadi motor serangan dari sektor sayap.

PSMS Medan Berusaha Hindari Pulang Tanpa Poin PSMS Medan memang sudah mengalami dua kekalahan beruntun di Grup B. Tim asuhan Eko Purjianto kalah 0-2 dari Port FC sebelum kembali menyerah 0-1 dari Persebaya Surabaya.