Hasil Piala Dunia 2026, Mantan Pemain Persib Bandung Gagal Bawa Curacao Menang Usai Dicukur Jerman

JawaPos.com - Jerman mengawali kiprahnya dalam Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 7-1 atas debutan Curacao pada laga pertama Grup E di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, Senin (15/6).

Felix Nmecha menjadi pembuka pesta gol Der Panzer dengan mencetak gol tercepat dalam turnamen sejauh ini.

Kai Havert mencetak dua gol, sedangkan Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav menyumbangkan satu gol.

Kemenangan ini membuat Jerman memimpin klasemen Grup E dengan tiga poin, sedangkan Curacao di dasar klasemen.

Nmecha membawa Jerman memimpin 1-0 pada menit keenam setelah melepaskan tembakan melengkung menyusul kombinasi satu-dua dengan Florian Wirtz untuk menaklukkan kiper Curacao, Eloy Room.

Curacao memberikan kejutan lewat gol penyama kedudukan yang dicetak Livano Comenencia pada menit ke-21. Namun, tak berapa lama Jerman kembali mengambil alih permainan.

Schlotterbeck membawa Jerman kembali unggul pada menit ke-38 lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Nathaniel Brown.

Havertz kemudian memperlebar keunggulan menjadi 3-1 melalui titik penalti pada masa injury babak pertama setelah Nmecha dijatuhkan Riechedly Bazoer.