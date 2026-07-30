Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

Ilustrasi Iran dilaporkan tembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Arab Saudi. (RoyaNews)
JawaPos.com - Iran dinilai mulai mengubah strategi konfrontasinya dengan Amerika Serikat. Serangan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Yordania dan penyitaan tiga kapal tanker minyak di Selat Hormuz disebut bukan lagi sekadar aksi balasan, melainkan upaya Teheran mengambil inisiatif dan memaksa Washington menghadapi konflik yang lebih luas.
Penilaian tersebut mengemuka setelah Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada Rabu dini hari waktu Teheran. Beberapa jam kemudian, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga mengumumkan telah menyerang dan menahan tiga kapal tanker minyak yang disebut melakukan pelanggaran di Selat Hormuz.
Melansir Iran International, dua aksi tersebut dinilai menjadi sinyal perubahan pendekatan Iran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Jika sebelumnya Teheran lebih banyak merespons langkah Washington, kini Iran disebut berupaya mengendalikan ritme eskalasi konflik.
Iran Paksa AS Bertindak
Analis politik Ruhollah Rahimpour mengatakan operasi militer yang dilakukan Iran merupakan bagian dari strategi yang telah diperhitungkan untuk meningkatkan ketegangan di kawasan.
"Saya pikir operasi rudal semalam di Yordania dan operasi di Selat Hormuz merupakan bagian dari strategi Republik Islam untuk meningkatkan ketegangan dan mencoba mempercepat pecahnya perang skala penuh dengan Amerika Serikat dan Israel, memaksa mereka masuk ke dalam konflik sebelum benar-benar siap," kata Rahimpour.
Menurutnya, Teheran tidak lagi hanya bereaksi terhadap tekanan Amerika Serikat, tetapi berusaha menciptakan kondisi yang memaksa Washington dan Israel mengambil keputusan dalam situasi yang kurang menguntungkan.
Baca Juga:Pertamina Perkuat Kapabilitas dan Budaya Keberlanjutan untuk Dukung Transformasi Bisnis Berkelanjutan
Tekanan Ekonomi Jadi Alasan Perubahan Strategi
Pandangan serupa disampaikan analis politik Shahir Shahid Saless. Ia menilai kepemimpinan Iran mulai menganggap mempertahankan situasi saat ini tidak lagi menguntungkan, terutama karena tekanan ekonomi dan blokade maritim yang terus berlangsung.
Menurut Shahid Saless, Teheran melihat strategi Amerika Serikat selama ini bertujuan mempertahankan kondisi "tidak perang, tidak damai" agar Iran terus melemah secara bertahap.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!