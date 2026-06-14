Prediksi Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bidik Start Sempurna di Grup E!

JawaPos.com - Timnas Jerman akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Curacao pada laga pertama Grup E yang berlangsung di Houston Stadium, Texas, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk mengawali turnamen dengan hasil positif sekaligus membuka peluang lolos ke fase berikutnya.

Bagi Jerman, laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka. Die Mannschaft datang ke Amerika Serikat dengan misi mengembalikan reputasi sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia.

Setelah menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil, performa mereka di dua edisi berikutnya jauh dari harapan. Jerman gagal melewati fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, sebuah catatan yang dianggap sebagai salah satu periode terburuk dalam sejarah modern mereka.

Kini, di bawah arahan Julian Nagelsmann, harapan baru kembali tumbuh. Generasi muda berbakat yang dipadukan dengan sejumlah pemain senior menjadi modal utama Jerman untuk kembali bersaing di level tertinggi.

Nama-nama seperti Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane hingga Kai Havertz diprediksi menjadi tulang punggung tim dalam upaya meraih hasil maksimal di turnamen empat tahunan tersebut.

Menjelang pertandingan ini, performa Jerman terbilang cukup meyakinkan. Mereka berhasil menyapu bersih lima pertandingan terakhir dengan kemenangan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim sedang berada dalam kondisi yang baik, baik dari segi permainan maupun kepercayaan diri.