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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 14.40 WIB

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

Persija Jakarta mengusung misi wajib menang saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija) - Image

Persija Jakarta mengusung misi wajib menang saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta wajib mengalahkan PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026), jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal.

Macan Kemayoran saat ini mengoleksi satu poin dari dua pertandingan, sedangkan PSMS Medan sudah dipastikan tersingkir usai menelan dua kekalahan beruntun.

Laga yang dimulai pukul 15.30 WIB itu menjadi pertandingan hidup-mati bagi Persija Jakarta.

Selain harus mengamankan tiga poin, tim asuhan Shin Tae-yong juga berharap hasil pertandingan lain berpihak kepada mereka agar peluang lolos ke fase gugur tetap terbuka.

Persija Jakarta Masih Punya Peluang Lolos, Apa Syaratnya?

Persija Jakarta menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup B dengan koleksi satu poin hasil dua pertandingan. Mereka kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya sebelum bermain imbang dramatis 2-2 saat menghadapi Port FC.

Hasil tersebut membuat peluang Macan Kemayoran belum sepenuhnya tertutup.

Persija Jakarta wajib menang atas PSMS Medan, lalu menunggu Port FC gagal meraih kemenangan pada pertandingan lainnya agar bisa merebut tiket semifinal.

Modal positif Persija Jakarta datang dari penampilan mereka saat menghadapi Port FC.

Meski sempat tertinggal dua gol, tim ibu kota mampu bangkit dan memaksakan hasil imbang berkat daya juang tinggi hingga peluit panjang berbunyi.

Editor: Banu Adikara
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