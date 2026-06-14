Prediksi Jerman vs Curacao Piala Dunia 2026 dan Live Streaming: Laga Perdana Sang Juara Dunia Empat Kali!

JawaPos.com - Jerman akan memulai petualangan di Piala Dunia 2026 saat menghadapi Curacao pada laga perdana Grup E, Senin (15/6) pukul 00.00 WIB di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat. Meski di atas kertas unggul atas sang lawan, Die Mannschaft tetap tak boleh lengah.

Florian Wirtz dan rekan dalam ranking FIFA berada di posisi 10, sementara Curacao jauh di bawah tepatnya di anak tangga ke-82, sekaligus menjadi dua negara terbawah yang mentas di Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut jelas membuat Jerman menjadi unggulan untuk menang bahkan dengan selisih skor besar.

Jerman mempersiapkan tim dengan baik jelang ajang akbar empat tahunan ini. Sejumlah laga uji coba digelar salah satunya melawan tuan rumah Amerika Serikat dengan hasil kemenangan. Namun, wonderkid Bayern Munchen Lennart Karl harus mundur dari tim setelah mengalami cedera ototo robek saat sesi latihan. Pemain yang baru berusia 17 tahun tersebut pun harus menjalani perawatan di Jerman dan posisinya digantikan gelandang RB Leipzig, Assan Ouedraogo.

Meski demikian, timnas Jerman masih memiliki para pemain kunci yang bisa menjadi pembeda. Jamal Musiala, Kai Havertz, Leroy Sane, hingga Denis Undav dapat menjadi kunci Jerman dalam mencetak gol. Selain itu, posisi penjaga gawang yang ditempati kiper senior sekaligus juara dunia 2014, Manuel Neuer akan memberikan rasa aman untuk duet Jonatan Tah dan Antony Rudiger di lini belakang.

Sementara itu, Curacao akan melakoni debutnya di Piala Dunia dan akan langsung tergabung di grup berat bersama raksasa Eropa, Jerman, Ekuador, dan kekuatan Afrika yakni Pantai Gading.

Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, tim berjuluk The Blue Wave melakukan dua laga uji coba dengan hasil takluk dengan skor telak 4-1 dari Skotlandia, dan meraih kemenangan atas Aruba empat gol tanpa balas.

Sebagai informasi, dalam skuad Curacao terdapat mantan striker yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persis Solo yakni Gervane Kastaneer. Saat ini sang pemain membela Terengganu FC di Liga Super Malaysia.

Jadwal Jerman vs Curacao Piala Dunia 2026