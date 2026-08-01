Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

Aston Villa akan menghadapi Indonesia All Stars. (instagram.com/@astonvilla)
JawaPos.com - Laga pramusim Aston Villa vs Indonesia All Stars akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu (1/8). Duel yang akan disiarkan langsung ANTV ini diprediksi akan berlangsung menarik.
Klub Premier League Aston Villa membawa sejumlah pemain andalannya seperti Ross Barkley, Matty Cash, hingga Pau Torres. Aston Villa melanjutkan rangkaian uji coba pramusim mereka dengan singgah di Asia Tenggara. Setelah Indonesia, Thailand akan menjadi destinasi selanjutnya anak asuh Unai Emery dalam tur kali ini.
Pada laga pertama tur ASEAN, Aston Villa akan menjajal kekuatan tim Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menariknya, The Villans membawa sejumlah pemain bintang, seperti John McGinn, Pau Torres, Victor Lindelöf, Tammy Abraham, hingga Donyell Malen.
Namun, dua pemain kunci Villa saat meraih gelar juara Europa League musim lalu, Morgan Rogers dan Youri Tielemans sudah resmi pindah ke tim lain pada bursa transfer musim panas kali ini. Rogers bergabung bersama Chelsea, sedangkan Tielemans kini berseragam merah Manchester United.
Meski hanya bertajuk Friendly Match, pelatih Unai Emery akan memanfaatkan laga pramusim kali ini untuk membangun chemistry dan meningkatkan fisik sebelum menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di Piala Super UEFA pada 13 Agustus.
Sementara itu, skuad Indonesia All Stars dihuni gabungan pemain asing dan pemain lokal yang merumput di Super League dan Liga 2 seperti Yusaku Yamadera, Zahaby Gholy, Ze Valente, Kelly Sroyer, hingga Hokky Caraka. Mantan pelatih timnas Indonesia U-16, Kurniawan Dwi Yulianto akan memimpin skuad Indonesia All Stars menghadapi Aston Villa.
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Kiper:
Kartika Ajie
Rendy Razzaqu
Pemain Belakang:
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