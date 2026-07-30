Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

JawaPos.com — Persib Bandung berpeluang menyapu bersih tiga pertandingan Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat pada matchday ketiga.

Maung Bandung datang dengan modal rekor kandang impresif dan tren pertahanan kokoh, sedangkan wakil Singapura wajib menang demi menjaga peluang lolos ke semifinal.

Mayoritas prediksi mengunggulkan Persib Bandung untuk meraih kemenangan meski kedua tim memiliki motivasi berbeda.

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Persib Bandung sudah berada di posisi nyaman, sementara Tampines Rovers harus mengejar tiga poin agar peluang melaju ke babak semifinal tetap terbuka.

Mengapa Persib Bandung Lebih Diunggulkan? Persib Bandung memiliki banyak faktor yang membuat mereka lebih difavoritkan pada pertandingan ini.

Selain berstatus tuan rumah, tim asuhan Igor Tolic juga sedang menikmati performa yang sangat konsisten sepanjang beberapa bulan terakhir.

Sejak musim lalu, Persib Bandung belum pernah kalah ketika bermain di kandang. Catatan 21 kemenangan dan tiga hasil imbang menjadi bukti kuat betapa sulitnya mengalahkan Maung Bandung di depan pendukung sendiri.

Performa mereka juga semakin meyakinkan karena belum terkalahkan dalam 17 pertandingan terakhir di semua ajang. Dari rangkaian tersebut, Persib Bandung membukukan 12 kemenangan dan lima hasil imbang.