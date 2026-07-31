Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) malam WIB. Duel dua pemuncak klasemen ini tetap penting meski Persebaya Surabaya sudah memastikan tiket semifinal, sementara Port FC masih memburu hasil positif demi mengamankan langkah ke fase gugur.

Meski status juara grup belum menjadi target utama, pertandingan dipastikan berlangsung menarik. Persebaya Surabaya ingin mempertahankan rekor sempurna di hadapan Bonek dan Bonita, sedangkan Port FC datang dengan motivasi besar membawa pulang kemenangan.

Salah satu sorotan utama tertuju kepada Bruno Moreira yang kembali menginjak rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Mantan kapten Persebaya Surabaya itu kini berseragam Port FC dan berpeluang kembali mendapat sambutan hangat dari suporter yang pernah mendukungnya selama beberapa musim.

Mengapa Persebaya Surabaya Tetap Memburu Kemenangan? Persebaya Surabaya sedang berada dalam performa yang sangat meyakinkan menjelang pertandingan terakhir Grup B. Tim asuhan Bernardo Tavares menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta dan 1-0 atas PSMS Medan.

Dua kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan catatan dua clean sheet secara beruntun. Solidnya lini belakang membuat Green Force menjadi satu-satunya tim di Grup B yang belum kebobolan hingga menjelang laga terakhir.

Kepercayaan diri Persebaya Surabaya juga ditopang performa konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Green Force mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir dengan torehan 14 gol.

Bahkan, Persebaya Surabaya kini mengoleksi delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua ajang. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi lawan terberat di fase grup.

Bernardo Tavares juga berpeluang kembali menurunkan kerangka terbaiknya. Formasi 4-3-3 diprediksi tetap menjadi pilihan dengan Ramalho sebagai motor permainan dan Ramadhan Sananta memimpin lini depan.