Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

Bruno Moreira kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo bersama Port FC untuk menghadapi mantan klubnya, Persebaya Surabaya, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026. (Port FC)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) malam WIB. Duel dua pemuncak klasemen ini tetap penting meski Persebaya Surabaya sudah memastikan tiket semifinal, sementara Port FC masih memburu hasil positif demi mengamankan langkah ke fase gugur.
Meski status juara grup belum menjadi target utama, pertandingan dipastikan berlangsung menarik. Persebaya Surabaya ingin mempertahankan rekor sempurna di hadapan Bonek dan Bonita, sedangkan Port FC datang dengan motivasi besar membawa pulang kemenangan.
Salah satu sorotan utama tertuju kepada Bruno Moreira yang kembali menginjak rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Mantan kapten Persebaya Surabaya itu kini berseragam Port FC dan berpeluang kembali mendapat sambutan hangat dari suporter yang pernah mendukungnya selama beberapa musim.
Baca Juga:Prediksi Persib vs Tampines Rovers: Maung Bandung Incar Kemenangan Sempurna di Babak Grup Piala Presiden
Persebaya Surabaya sedang berada dalam performa yang sangat meyakinkan menjelang pertandingan terakhir Grup B. Tim asuhan Bernardo Tavares menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta dan 1-0 atas PSMS Medan.
Dua kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan catatan dua clean sheet secara beruntun. Solidnya lini belakang membuat Green Force menjadi satu-satunya tim di Grup B yang belum kebobolan hingga menjelang laga terakhir.
Kepercayaan diri Persebaya Surabaya juga ditopang performa konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Green Force mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir dengan torehan 14 gol.
Baca Juga:Persik Kediri Resmi Rekrut Lima Pemain Baru, Siap Bangun Skuad Lebih Kompetitif untuk Liga 1 Musim 2026/2027
Bahkan, Persebaya Surabaya kini mengoleksi delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua ajang. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi lawan terberat di fase grup.
Bernardo Tavares juga berpeluang kembali menurunkan kerangka terbaiknya. Formasi 4-3-3 diprediksi tetap menjadi pilihan dengan Ramalho sebagai motor permainan dan Ramadhan Sananta memimpin lini depan.
Port FC datang ke Surabaya dengan status juara bertahan Piala Presiden. Wakil Thailand tersebut juga belum tersentuh kekalahan sepanjang fase grup.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!