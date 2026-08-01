Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang menyapu bersih seluruh pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 saat menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) pukul 19.30 WIB.

Green Force sudah mengoleksi enam poin dan memastikan tiket semifinal, tetapi tetap memburu kemenangan demi menjaga momentum positif menjelang kompetisi resmi.

Mengapa Persebaya Surabaya Tetap Memburu Kemenangan? Persebaya Surabaya datang ke laga terakhir fase grup dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun.

Green Force mengalahkan Persija Jakarta dan PSMS Medan dengan skor identik 1-0 sehingga memimpin klasemen Grup B dengan enam poin.

Meski telah memastikan tiket semifinal, kemenangan tetap menjadi target utama skuad asuhan Bernardo Tavares.

Tiga poin akan menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi babak gugur.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan fokus tim sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan wakil Thailand tersebut.

Ia menilai Port FC memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan meskipun Persebaya Surabaya bermain di hadapan pendukung sendiri.