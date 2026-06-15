Man of the Match Belanda vs Jepang, Paket Lengkap Virgil van Dijk di Piala Dunia 2026

Kapten Timnas Belanda Virgil Van Dijk. (Dok. Virgil Van Dijk)
JawaPos.com - Virgil van Dijk bukan hanya kapten Timnas Belanda di Piala Dunia 2026, dia lebih dari itu saat De Oranje bermain imbang 2-2 kontra Jepang di pertandingan pertama penyisihan Grup F.
Satu dari dua gol Belanda lahir dari tandukan Van Dijk pada menit ke-51. Gol itu sempat membuka harapan Belanda mendulang poin penuh di laga itu, meski Jepang kemudian merespon melalui gol Keito Nakamura enam menit kemudian.
Belanda kembali di atas angin keika Crysencio Summerville membawa De Oranje unggul 2-1 pada menit ke-64, namun Jepang menolak menyerah dengan kembali mencetak gol penyama melalui Daichi Kamada pada menit ke-89.
Di pertandingan itu, Van Dijk bukan saja bertugas sebagai tembok kokoh pertahanan Belanda. Kapten Liverpool itu mencetak sejumlah prestasi di laga itu, seperti melakukan total sembilan aksi bertahan dengan delapan kali sapuan, empat halauan kepala, dan satu intersep.
Dia juga terlibat dalam aksi Timnas Belanda dalam membangun serangan dengan melakukan 114 kali sentuhan. Selain itu, Van Dijk juga mencatatkan 56 persen bola panjang akurat atau lima dari sembilan kali kesempatan.
Torehan itu membuatnya dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan tersebut, apalagi dirinya sempat mencetak gol pembuka De Oranje.
Hasil itu setidaknya menjadi pembelajaran bagi Van Dijk dkk sebelum menghadapi dua pertandingan berikutnya kontra Swedia dan Tunisia. Mereka berharap bisa memperbaikinya dengan meraih kemenangan.
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