Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Aprillia JP
Senin, 15 Juni 2026 | 04.36 WIB

Diragukan Warga Sendiri, Timnas Belanda Bidik Start Positif Kontra Jepang di Grup F Piala Dunia 2026

Timnas Belanda mengaku percaya diri amankan poin dari Jepang. (@OnsOranje/X) - Image

Timnas Belanda mengaku percaya diri amankan poin dari Jepang. (@OnsOranje/X)

JawaPos.com - Timnas Belanda mengaku tetap percaya diri jelang laga perdananya di Piala Dunia 2026, meski dapat banyak kritik dari warga negara sendiri. Belanda dijadwalkan memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang pada Senin (15/6) di Arlington, Texas.

Laga itu disebut sebagai salah satu laga paling kompetitif di grup F. Dalam konferensi pers yang digelar kurang dari 24 jam sebelum pertandingan lawan Jepang di piala dunia, Frenkie de Jong mengaku bahwa ada keraguan kepada timnas Belanda dari warganya. 

Namun, De Jong menegaskan bahwa hal itu tidak menggoyahkan kepercayaan diri para pemain timnas Belanda untuk menghadapi Samurai Biru Jepang di piala dunia. “Kami menyadari perasaan dan suasana di Belanda. Kami membaca pesan-pesan yang masuk, jadi kami cukup memahami situasinya. Namun, itu tidak terlalu penting,” ujar De Jong. 

“Kepercayaan diri kami tidak terganggu. Kami tetap penuh keyakinan dan berharap dapat memberikan alasan bagi publik untuk kembali percaya setelah pertandingan nanti,” tambah De Jong.

Sejarah panjang Belanda di Piala Dunia menjadi salah satu faktor yang memicu ekspektasi tinggi. Tim Oranje tercatat pernah mencapai final sebanyak tiga kali, yakni pada 1974, 1978, dan 2010, tetapi selalu gagal meraih gelar juara. Mereka bahkan sempat absen dari turnamen pada edisi 2018.

Dalam turnamen besar terakhir yang dijalani, Belanda harus tersingkir di babak semifinal Piala Eropa 2024 setelah kalah dari Inggris. Meskipun demikian, Belanda tetap menempati peringkat kedelapan dalam ranking FIFA menjelang Piala Dunia 2026 dan masih dianggap sebagai salah satu kandidat kuat oleh media internasional.

Namun, media lokal Belanda justru menunjukkan sikap lebih kritis, terutama setelah hasil kurang memuaskan dalam laga uji coba jelang turnamen. Belanda kalah 0-1 dari Aljazair di kandang sendiri, sebelum menang tipis 2-1 atas Uzbekistan melalui dua gol penalti.

Dilansir dari The Athletic, pelatih Ronald Koeman mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam performa timnya. Koeman telah melakukan evaluasi dengan menganalisis rekaman pertandingan dan menunjukkan kepada anak asuhnya aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki.

“Sepak bola ditentukan oleh momen-momen individu. Jika Anda mendapatkan peluang tetapi gagal mencetak gol, itu menjadi masalah. Permainan akan sangat berbeda jika Anda bisa memanfaatkannya,” ujar Koeman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
16 Tahun Berlalu, Timnas Belanda dan Jepang Kembali Berjumpa di Panggung Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

16 Tahun Berlalu, Timnas Belanda dan Jepang Kembali Berjumpa di Panggung Piala Dunia

Senin, 15 Juni 2026 | 04.04 WIB

Jelang Lawan Jepang, Timnas Belanda Bawa Catatan 19 Laga Beruntun Tak Kalah di Waktu Normal Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Lawan Jepang, Timnas Belanda Bawa Catatan 19 Laga Beruntun Tak Kalah di Waktu Normal Piala Dunia

Senin, 15 Juni 2026 | 02.45 WIB

Prediksi Timnas Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026: Pertandingan Pembuka Grup F yang Sulit Ditebak - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026: Pertandingan Pembuka Grup F yang Sulit Ditebak

Senin, 15 Juni 2026 | 02.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore