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Antara
Senin, 15 Juni 2026 | 14.07 WIB

Hasil Piala Dunia 2026, Daichi Kamada Bawa Jepang Imbangi Belanda 2-2

Gelandang Timnas Jepang dan Crystal Palace, Daichi Kamada. (Crystal Palace) - Image

Gelandang Timnas Jepang dan Crystal Palace, Daichi Kamada. (Crystal Palace)

 
JawaPos.com - Jepang terhindar dari kekalahan setelah gol menit-menit terakhir Daichi Kamada membawa Samurai Biru menahan imbang Belanda 2-2 pada laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat, Senin (15/6).

Kamada membuyarkan kemenangan di depan mata De Oranje yang unggul dua kali berkat gol Virgil van Dijk dan Crysencio Summerville.

Hasil ini membuat persaingan Grup F Piala Dunia 2026 menjadi terbuka. Belanda dan Jepang sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertamanya.

Swedia dan Tunisia yang berada di grup ini berpeluang merebut posisi pertama bila memenangkan pertemuan di antara mereka di Monterrey Stadium, Kanada, pada Senin pagi pukul 09.00 WIB.

Belanda tampil dominan sejak babak pertama dan langsung mengancam melalui Donyell Malen pada menit ketiga. Namun, peluang kiper Jepang Zion Suzuki sigap menggagalkannya.

Malen kembali mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-34 dari sundulan yang meneruskan sepak pojok Tijjani Reijnders. Suzuki kembali tampil gemilang untuk menjaga gawang Samurai Biru tidak kebobolan.

Jepang yang lebih banyak bertahan kemudian menciptakan peluang menjelang turun minum. Namun, upaya Ayase Ueda gagal membuahkan hasil.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir.

Belanda memecah kebuntuan pada menit ke-50. Sepak pojok Ryan Gravenberch berhasil disundul Virgil van Dijk untuk membawa Oranje unggul 1-0.

Tapi keunggulan itu tidak bertahan lama. Jepang  menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian berkat gol Keito Nakamura setelah memanfaatkan bola hasil tendangan Takefusa Kubo.

Editor: Edi Yulianto
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