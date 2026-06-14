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Andre Rizal Hanafi
Senin, 15 Juni 2026 | 08.05 WIB

Ketika Warisan Van Persie dan Kagawa Hidup dalam Duel Belanda-Jepang di Piala Dunia 2026

Shinji Kagawa dan Robin Van Persie saat berseragam Manchester United. (Istimewa) - Image

Shinji Kagawa dan Robin Van Persie saat berseragam Manchester United. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertemuan Belanda dan Jepang di fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak cerita menarik. 

Selain duel dua tim dengan karakter permainan yang berbeda, laga ini juga mengingatkan publik pada dua sosok yang pernah berbagi ruang ganti di Manchester United, yakni Robin van Persie dan Shinji Kagawa.

Meski keduanya sudah lama meninggalkan panggung internasional, pengaruh mereka masih terasa dalam identitas sepak bola negara masing-masing. Van Persie dan Kagawa seolah menjadi simbol perjalanan Belanda dan Jepang menuju level yang mereka tempati saat ini.

Jika Manchester United musim 2012/2013 diibaratkan sebuah film, maka Robin van Persie adalah pemeran utamanya. 

Didatangkan dari Arsenal dengan ekspektasi besar, striker asal Belanda itu langsung menjawab kepercayaan dengan performa luar biasa.

Van Persie mencetak 26 gol di Premier League dan menjadi faktor utama keberhasilan Manchester United meraih gelar liga ke-20 mereka. 

Salah satu momen paling dikenang tentu saja hattrick ke gawang Aston Villa yang memastikan gelar juara lebih awal bagi tim asuhan Sir Alex Ferguson.

Karakter Van Persie yang klinis, efektif, dan mampu memaksimalkan peluang sekecil apa pun masih sering dikaitkan dengan gaya bermain Belanda hingga sekarang. 

Tim Oranje di Piala Dunia 2026 tetap mempertahankan ciri khas yang sama, yakni permainan yang rapi, teknikal, dan sangat berbahaya ketika menemukan ruang di lini pertahanan lawan.

Editor: Banu Adikara
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