Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia 2026, Qatar Cukup Kuat Imbangi Kekuatan Raksasa

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang ditorehkan Qatar melawan Swiss patut diapresiasi. Mereka setidaknya memberikan perlawanan dalam persaingan sengit di klasemen sementara Grup B Piala Dunia 2026.

Gol telat berkat gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim, pada menit ke-90+4 membuat Qatar berbagi peran seimbang dengan para rivalnya seperti Swiss, Bosnia and Herzegovina serta tuan rumah Kanada. Apalagi, Kanada vs Bosnia bermain imbang 1-1 sebelumnya.

Situasi itu membuat keempat kontestan di Grup B memiliki poin sama (1 poin) di laga pembuka fase grup.

Pertandingan Selanjutnya Di laga selanjutnya diyakini menjadi pertaruhan bagi mereka, termasuk Qatar yang terus berupaya membuktikan kekuatannya di tengah dominasi para raksasa.

Qatar dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Kanada di BC Place, Vancouver, pada 18 Juni 2026.

Sementara Swiss akan mencoba ketangguhan Bosnia di Sofi Stadium pada hari yang sama.