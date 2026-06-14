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Edi Yulianto
Minggu, 14 Juni 2026 | 20.59 WIB

Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia 2026, Qatar Cukup Kuat Imbangi Kekuatan Raksasa

Boualem Khoukhi mencetak gol penyeimbang untuk Qatar di laga melawan Swiss, meski gol dinyatakan sebagai gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim . (Istimewa) - Image

Boualem Khoukhi mencetak gol penyeimbang untuk Qatar di laga melawan Swiss, meski gol dinyatakan sebagai gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim . (Istimewa)

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang ditorehkan Qatar melawan Swiss patut diapresiasi. Mereka setidaknya memberikan perlawanan dalam persaingan sengit di klasemen sementara Grup B Piala Dunia 2026.

Gol telat berkat gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim, pada menit ke-90+4 membuat Qatar berbagi peran seimbang dengan para rivalnya seperti Swiss, Bosnia and Herzegovina serta tuan rumah Kanada. Apalagi, Kanada vs Bosnia bermain imbang 1-1 sebelumnya.

Situasi itu membuat keempat kontestan di Grup B memiliki poin sama (1 poin) di laga pembuka fase grup.

Pertandingan Selanjutnya

Di laga selanjutnya diyakini menjadi pertaruhan bagi mereka, termasuk Qatar yang terus berupaya membuktikan kekuatannya di tengah dominasi para raksasa.

Qatar dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Kanada di BC Place, Vancouver, pada 18 Juni 2026.

Sementara Swiss akan mencoba ketangguhan Bosnia di Sofi Stadium pada hari yang sama.

Klasemen Sementara Grup B

1. Swiss    1 Poin
2. Kanada    1 Poin
3. Qatar    1 Poin
4. Bosnia    1 Poin

Editor: Edi Yulianto
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