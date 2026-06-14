Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia 2026, Qatar Cukup Kuat Imbangi Kekuatan Raksasa

Boualem Khoukhi mencetak gol penyeimbang untuk Qatar di laga melawan Swiss, meski gol dinyatakan sebagai gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim . (Istimewa)
JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang ditorehkan Qatar melawan Swiss patut diapresiasi. Mereka setidaknya memberikan perlawanan dalam persaingan sengit di klasemen sementara Grup B Piala Dunia 2026.
Gol telat berkat gol bunuh diri pemain Swiss, Miro Muheim, pada menit ke-90+4 membuat Qatar berbagi peran seimbang dengan para rivalnya seperti Swiss, Bosnia and Herzegovina serta tuan rumah Kanada. Apalagi, Kanada vs Bosnia bermain imbang 1-1 sebelumnya.
Situasi itu membuat keempat kontestan di Grup B memiliki poin sama (1 poin) di laga pembuka fase grup.
Di laga selanjutnya diyakini menjadi pertaruhan bagi mereka, termasuk Qatar yang terus berupaya membuktikan kekuatannya di tengah dominasi para raksasa.
Baca Juga:Cetak Gol Penyeimbang Buat Qatar di Piala Dunia 2026, Boualem Khoukhi Disebut Dapat Bonus Rp 48 Miliar
Qatar dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Kanada di BC Place, Vancouver, pada 18 Juni 2026.
Sementara Swiss akan mencoba ketangguhan Bosnia di Sofi Stadium pada hari yang sama.
1. Swiss 1 Poin
2. Kanada 1 Poin
3. Qatar 1 Poin
4. Bosnia 1 Poin
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026