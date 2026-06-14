Man of the Match Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Mahmoud Abunada Dibombardir 26 Tembakan Serdadu La Nati!

JawaPos.com — Kiper Qatar Mahmoud Abunada menjadi sosok kunci saat The Maroons menahan imbang Swiss 1-1 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area, Minggu (14/6/2026) dini hari WIB.

Berkat serangkaian penyelamatan penting, Qatar meraih satu poin pertama sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di putaran final Piala Dunia.

Mengapa Mahmoud Abunada Terpilih sebagai Man of the Match? Mahmoud Abunada tampil luar biasa sepanjang pertandingan meski sempat melakukan kesalahan yang berujung penalti untuk Swiss pada babak pertama.

Kiper Al Rayyan tersebut melanggar Remo Freuler di dalam kotak penalti pada menit-menit awal pertandingan.

Breel Embolo yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-17 setelah Abunada salah menebak arah bola.

Namun, gol itu tidak membuat mental Abunada runtuh. Justru setelah kebobolan, ia menjelma menjadi tembok kokoh yang membuat para pemain Swiss frustrasi sepanjang laga.

Abunada terus dipaksa bekerja keras karena Swiss tampil dominan sejak awal pertandingan. Serangan demi serangan mengalir ke pertahanan Qatar, membuat sang kiper harus menjaga konsentrasi selama 90 menit lebih.

Bagaimana Abunada Menyelamatkan Qatar dari Kekalahan? Abunada menjadi alasan utama Qatar tetap memiliki peluang hingga menit-menit akhir pertandingan.