Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 13.50 WIB

Man of the Match Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Mahmoud Abunada Dibombardir 26 Tembakan Serdadu La Nati!

Kiper Qatar Mahmoud Abunada melakukan penyelamatan penting saat menghadapi gempuran Swiss dalam laga Grup B Piala Dunia 2026 di San Francisco. (QFA) - Image

Kiper Qatar Mahmoud Abunada melakukan penyelamatan penting saat menghadapi gempuran Swiss dalam laga Grup B Piala Dunia 2026 di San Francisco. (QFA)

JawaPos.com — Kiper Qatar Mahmoud Abunada menjadi sosok kunci saat The Maroons menahan imbang Swiss 1-1 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area, Minggu (14/6/2026) dini hari WIB.

Berkat serangkaian penyelamatan penting, Qatar meraih satu poin pertama sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di putaran final Piala Dunia.

Mengapa Mahmoud Abunada Terpilih sebagai Man of the Match?

Mahmoud Abunada tampil luar biasa sepanjang pertandingan meski sempat melakukan kesalahan yang berujung penalti untuk Swiss pada babak pertama.

Kiper Al Rayyan tersebut melanggar Remo Freuler di dalam kotak penalti pada menit-menit awal pertandingan.

Breel Embolo yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-17 setelah Abunada salah menebak arah bola.

Namun, gol itu tidak membuat mental Abunada runtuh. Justru setelah kebobolan, ia menjelma menjadi tembok kokoh yang membuat para pemain Swiss frustrasi sepanjang laga.

Abunada terus dipaksa bekerja keras karena Swiss tampil dominan sejak awal pertandingan. Serangan demi serangan mengalir ke pertahanan Qatar, membuat sang kiper harus menjaga konsentrasi selama 90 menit lebih.

Bagaimana Abunada Menyelamatkan Qatar dari Kekalahan?

Abunada menjadi alasan utama Qatar tetap memiliki peluang hingga menit-menit akhir pertandingan.

Sejumlah peluang emas Swiss berhasil dimentahkan oleh refleks dan penempatan posisi yang sangat baik dari penjaga gawang berusia tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tak Sangka! Arlyansyah Abdulmanan Sempat Kirain Dibohongi Jadi Man of The Match - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Sangka! Arlyansyah Abdulmanan Sempat Kirain Dibohongi Jadi Man of The Match

Minggu, 4 Januari 2026 | 19.15 WIB

Hasil Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Gol Injury Time, The Maroons Tahan Imbang La Nati 1-1! - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Gol Injury Time, The Maroons Tahan Imbang La Nati 1-1!

Minggu, 14 Juni 2026 | 13.43 WIB

Qatar Tantang Swiss di Matchday Pertama Grup B Piala Dunia 2026, Berikut Analisis dan Prediksinya - Image
Piala Dunia 2026

Qatar Tantang Swiss di Matchday Pertama Grup B Piala Dunia 2026, Berikut Analisis dan Prediksinya

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore