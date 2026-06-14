Hasil Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Gol Injury Time, The Maroons Tahan Imbang La Nati 1-1!

JawaPos.com — Qatar sukses menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 pada laga Grup Piala Dunia 2026 di San Francisco, Minggu (14/6/2026) pagi WIB. The Maroons nyaris pulang tanpa poin setelah tertinggal hingga penghujung pertandingan, namun gol Boualem Khoukhi pada masa injury time memastikan Qatar mencuri satu angka penting dari La Nati.

Meski hasil akhir berimbang, Swiss tampil jauh lebih dominan sepanjang pertandingan. Tim asuhan Murat Yakin menguasai jalannya laga sejak menit awal dan terus menekan pertahanan Qatar.

Bagaimana Swiss Mendominasi Babak Pertama? Swiss langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Mereka menciptakan sejumlah peluang berbahaya dan memaksa lini belakang Qatar bekerja keras menghalau tekanan.

Statistik peluang menunjukkan dominasi Swiss yang begitu kentara. La Nati bahkan mampu mencatat tujuh tembakan tepat sasaran sepanjang babak pertama, sementara Qatar kesulitan mengembangkan permainan.

Gol yang ditunggu Swiss akhirnya lahir menjelang turun minum. Breel Embolo membawa timnya unggul 1-0 lewat eksekusi penalti pada menit-menit akhir babak pertama.

Hadiah penalti diberikan setelah Remo Freuler dijatuhkan oleh kiper Mahmud Abunada di area terlarang. Wasit Said Martinez terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui VAR sebelum menunjuk titik putih.

Embolo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Penyerang Swiss itu mengarahkan bola ke sisi kiri gawang, sementara Abunada bergerak ke arah yang berlawanan sehingga skor berubah menjadi 1-0.

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Apa yang Terjadi Setelah Jeda? Memasuki babak kedua, Swiss tidak mengendurkan tekanan. Mereka tetap berusaha mencari gol tambahan untuk mengamankan kemenangan pada laga pembuka tersebut.