Cetak Gol Penyeimbang Buat Qatar di Piala Dunia 2026, Boualem Khoukhi Disebut Dapat Bonus Rp 48 Miliar

Boualem Khoukhi mencetak gol penyeimbang untuk Qatar di laga melawan Swiss. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Boualem Khoukhi kembali menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola setelah berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Qatar saat menghadapi Swiss dalam laga Piala Dunia.
Gol tersebut bukan hanya penting bagi perjalanan tim nasional Qatar, tetapi juga disebut membawa hadiah fantastis bagi sang pemain.
Beredar luas di media sosial kabar bahwa Dana Investasi Publik Qatar akan memberikan bonus sebesar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 48 miliar kepada Khoukhi.
Tak hanya itu, bek sekaligus gelandang andalan Qatar tersebut juga dikabarkan akan menerima satu unit Rolls-Royce Phantom terbaru yang nilainya mencapai 550 ribu dolar AS.
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Meski belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi kabar tersebut, informasi ini langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola. Banyak yang menilai penghargaan tersebut sebanding dengan kontribusi besar yang diberikan Khoukhi untuk tim nasional Qatar.
Gol yang dicetak Khoukhi memiliki arti tersendiri. Selain membantu Qatar mengamankan hasil penting melawan Swiss, gol tersebut juga tercatat sebagai salah satu gol paling bersejarah bagi negara Timur Tengah itu di ajang Piala Dunia.
Bahkan, gol tersebut disebut sebagai gol kedua yang pernah dicetak Qatar sepanjang partisipasi mereka di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.
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Boualem Khoukhi sendiri bukan sosok asing dalam sepak bola Qatar. Lahir di Bou Ismail, Aljazair, pada 9 Juli 1990, pemain berusia 35 tahun itu telah menjadi bagian penting dari perkembangan sepak bola Qatar selama lebih dari satu dekade.
Sejak bergabung dengan tim nasional Qatar pada 2013, Khoukhi telah mengoleksi lebih dari 130 penampilan dan mencetak 21 gol. Catatan tersebut tergolong impresif mengingat posisi utamanya adalah sebagai pemain bertahan dan gelandang.
Di level klub, Khoukhi saat ini membela Al Sadd, salah satu klub tersukses di Qatar.
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