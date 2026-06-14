Cristiano Ronaldo Bertemu Penggemar Setianya, YouTuber dengan Jutaan Followers

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo sudah lama dikenal sebagai salah satu atlet paling populer di dunia. Kapten Portugal itu memiliki lebih dari satu miliar pengikut di berbagai platform media sosial, tetapi jumlah penggemarnya jelas jauh lebih besar dari angka tersebut.

Meski begitu, tidak banyak penggemar yang memiliki kesempatan langka untuk bertemu langsung dengan sang legenda. Salah satu yang beruntung adalah YouTuber terkenal asal Belgia, Celine Dept.

Melansir NDTV, momen emosional tersebut terjadi beberapa hari sebelum Portugal memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, Celine terlihat sudah menangis bahkan sebelum Ronaldo benar-benar menghampirinya.

Saat bertemu, Ronaldo mencoba menenangkan sang kreator konten dengan berkata, "Jangan menangis."

Dengan suara penuh haru, Celine kemudian mengungkapkan kekagumannya kepada peraih lima Ballon d'Or tersebut.

"Terima kasih untuk segalanya, kamu sungguh inspirasi," kata Celine kepada Ronaldo.

Tak hanya berbincang singkat, Celine juga meminta berfoto bersama idolanya. Ronaldo pun dengan ramah memenuhi permintaan tersebut.

Pertemuan hangat itu diyakini berlangsung di sela-sela pemusatan latihan timnas Portugal menjelang dimulainya Piala Dunia FIFA 2026.

Portugal Bersiap Memulai Petualangan di Piala Dunia 2026 Portugal akan memulai kiprahnya di Grup K dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni. Tim asuhan Roberto Martinez juga akan bersaing dengan Kolombia dan Uzbekistan untuk memperebutkan tiket ke babak gugur.

Di usia 41 tahun, Ronaldo masih menjadi tumpuan utama Selecao das Quinas dalam upaya mereka meraih gelar Piala Dunia pertama sepanjang sejarah.

Siapa Celine Dept? Celine Dept merupakan kreator konten dan influencer asal Belgia yang memiliki basis penggemar sangat besar. Mantan pesepak bola tersebut kini dikenal sebagai salah satu influencer paling populer di negaranya.