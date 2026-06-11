Pencetak Gol Pertama Piala Dunia 2026! Julián Quiñones, Top Skor Saudi Pro League Rival Cristiano Ronaldo Jadi Harapan Meksiko

Julián Quiñones merayakan gol pembuka untuk Meksiko saat menghadapi Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com — Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan momen bersejarah. Penyerang Timnas Meksiko, Julian Quinones, mencetak gol pertama turnamen saat membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan pada laga Grup A di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.
Gol cepat pada menit ke-8 itu lahir setelah Quiñones memanfaatkan kesalahan lini belakang Afrika Selatan. Momen tersebut semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu striker paling tajam yang tampil di Piala Dunia 2026.
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Julián Andrés Quiñones Quiñones lahir di Magüí Payán, Kolombia, pada 24 Maret 1997. Meski lahir di Kolombia, ia kini berstatus warga negara Meksiko dan memperkuat Timnas Meksiko setelah menjalani proses naturalisasi.
Pemain berusia 29 tahun itu memiliki tinggi badan 1,77 meter dan berposisi utama sebagai penyerang tengah. Namun, fleksibilitasnya membuat Quiñones juga mampu bermain sebagai sayap kanan maupun sayap kiri.
Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan penyelesaian akhir menjadi senjata utama yang membuatnya disegani. Karakter bermain agresif tersebut membuatnya cocok menjadi ujung tombak dalam berbagai skema permainan.
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Bakat sepak bola Quiñones sudah terlihat sejak usia muda di Kolombia. Namun, karier profesionalnya berkembang pesat setelah hijrah ke Meksiko dan bergabung dengan Tigres UANL pada 2015.
Dalam proses pengembangan kariernya, Quiñones sempat dipinjamkan ke Venados dan Lobos BUAP.
Bersama Lobos BUAP, namanya mulai mencuri perhatian berkat kontribusi gol yang membantu klub meraih promosi ke kasta tertinggi sepak bola Meksiko.
Performa impresif tersebut membuka jalan menuju level yang lebih tinggi. Quiñones kemudian berkembang menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Liga MX.
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