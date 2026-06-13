Diragukan Kebugarannya, Cristiano Ronaldo Tegaskan Siap Tampil di Piala Dunia Bersama Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo menegaskan kondisi fisiknya prima menjelang Piala Dunia 2026. (ig @cristiano)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menegaskan berada dalam kondisi fisik prima jelang laga Piala Dunia 2026. Meski gagal mencetak gol dalam dua laga pemanasan timnas Portugal, sang kapten menepis semua keraguan terkait kebugarannya.
Melansir Dead Spin, penyerang berusia 41 tahun itu bahkan menjawab dengan nada percaya diri ketika ditanya mengenai kondisi fisiknya.
"Secara fisik? Saya baik-baik saja. Apakah kalian belum melihat pertandingan saya?" kata Ronaldo kepada wartawan.
Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan keenam Ronaldo di turnamen terbesar sepak bola dunia. Sebuah pencapaian luar biasa yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
Portugal akan memulai perjalanan mereka di Grup K dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston pada Rabu (17/6). Ronaldo pun masih menjadi andalan utama pelatih Roberto Martinez di lini depan.
Pada babak kualifikasi, peraih lima Ballon d'Or tersebut tampil tajam dengan mencetak lima gol dan menjadi starter dalam lima dari enam pertandingan Portugal. Rata-rata golnya mencapai 1,23 gol per 90 menit.
Ronaldo mengakui bahwa persiapan menuju Piala Dunia cukup menguras tenaga. Namun, dia yakin kerja keras yang dilakukan skuad Portugal akan membuahkan hasil ketika turnamen benar-benar dimulai.
"Persiapan ini bagus tetapi melelahkan karena kami telah bekerja keras," ujar Ronaldo.
"Kami unggul dalam pertandingan kami, tetapi yang terpenting adalah ketika bola mulai bergulir pada tanggal 17, di pertandingan pertama, dan kemudian ketika tekanan benar-benar mulai meningkat -- saat itulah kita akan melihat juara sejati," sambung dia.
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