Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Pemain Persebaya Surabaya berusaha mempertahankan tren kemenangan saat menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengincar kemenangan kedua saat menghadapi PSMS Medan pada matchday kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Bernardo Tavares difavoritkan meraih tiga poin untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya setelah membuka turnamen dengan kemenangan atas Persija Jakarta.
Persebaya Surabaya datang dengan modal yang sangat positif setelah menundukkan Persija Jakarta 1-0 pada laga pembuka Grup B. Kemenangan tersebut memperlihatkan perkembangan signifikan, terutama di sektor pertahanan yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.
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Green Force mampu menjaga organisasi permainan dengan baik sehingga Persija Jakarta kesulitan menciptakan peluang bersih. Selain itu, kemenangan tersebut juga memperpanjang tren positif Persebaya Surabaya yang sebelumnya menutup musim 2025/2026 dengan dua kemenangan besar atas Semen Padang dan Persik Kediri.
Meski demikian, Bernardo Tavares masih menilai timnya memiliki pekerjaan rumah di lini depan. Serangan Persebaya Surabaya dinilai belum mengalir secara kolektif sehingga peluang masih banyak bergantung pada kualitas individu para pemain.
"Sejujurnya, perhatian terbesar saya saat ini bukan pada tim lawan, melainkan kepada tim sendiri," kata Bernardo Tavares.
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“Saya ingin mengetahui siapa pemain yang menunjukkan performa terbaik dan siapa yang paling siap membawa Persebaya menghadapi Super League nanti," sambung dia.
Pernyataan tersebut menunjukkan fokus utama pelatih asal Portugal itu bukan semata mengejar kemenangan, tetapi juga membentuk komposisi terbaik menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/2027.
Di sisi lain, PSMS Medan memang memulai Piala Presiden 2026 dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 0-2 dari Port FC. Namun, hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan tim berjuluk Ayam Kinantan.
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