Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

JawaPos.com - Aris selaku suami sah melaporkan istrinya Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier, suami artis Cut Keke, ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan tindak pidana perzinaan. Laporan tersebut didaftarkan pada 22 Juli 2026 dengan membawa sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera CCTV yang diambil dari sebuah apartemen.

Melalui kuasa hukumnya, Riphat Senikentara, menyatakan bahwa rekaman CCTV menjadi salah satu bukti penting yang diserahkan kepada penyidik untuk memperkuat laporan. Bukti tersebut diyakini cukup kuat sebagai dasar membuat laporan.

"Salah satu buktinya ada rekaman CCTV. CCTV itu ada di lobi apartemen, ada CCTV di dalam unit apartemennya gitu ya," ujar Riphat Senikentara.

Ia menambahkan, isi rekaman CCTV yang telah dikantongi pihak pelapor dinilai sangat cukup untuk menguatkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Kendati demikian, keputusan mengenai cukup tidaknya alat bukti sepenuhnya berada di tangan penyidik.

"CCTV, apa yang ada di dalam itu kami rasa sudah cukup untuk membuktikan apa yang kami duga, tapi itu kan pendapat kami. Apakah nanti pihak penyidik merasa belum cukup atau sudah cukup? Ya itu nanti kita lihat sama-sama gitu," lanjutnya.

Dalam laporannya, Malik Bawazier dan Endah Fitrianingsih dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana perzinaan dan kolaborasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Riphat menegaskan bahwa fokus pihaknya saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun mengaku tidak tahu secara pasti seberapa lama Malik-Endah menjalin hubungan terlarang.

"Terkait dengan hubungannya sudah berapa lama, apakah sudah menjalin sejak lama? Itu bukan domain saya menjelaskan," ungkapnya.