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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 14 Juni 2026 | 19.45 WIB

Mauricio Pochettino Berterima Kasih atas Dukungan Suporter Usai Timnas Amerika Serikat Hajar Paraguay

Mauricio Pochettino memuji dukungan luar biasa para suporter setelah Timnas Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia 2026. (USMNT)

 

 

JawaPos.com - Mauricio Pochettino seharusnya datang ke konferensi pers dengan senyum lebar setelah Timnas Amerika Serikat menghancurkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Namun, pelatih asal Argentina itu justru memulai sesi konferensi dengan keluhan yang cukup unik. Suara bising dari pendingin ruangan di sudut ruangan rupanya mengganggu konsentrasinya.

"Kita tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini," keluh Pochettino bahkan sebelum satu pertanyaan pun diajukan.

Setelah masalah itu diatasi, mantan pelatih Tottenham dan PSG tersebut kembali terganggu oleh suara dari barisan kursi di depannya. Namun begitu suasana kembali tenang, Pochettino justru menyampaikan pesan yang cukup menarik.

Alih-alih hanya memuji para pemainnya, ia memilih untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pendukung Amerika Serikat.

Bukan Pemain, Suporter yang Jadi Bintang Utama

Melansir Sports Illustrated, Pochettino memang mengakui bahwa Christian Pulisic, Folarin Balogun, hingga Tim Ream tampil luar biasa. Namun, menurutnya ada pihak lain yang pantas mendapat pujian terbesar.

"Saya perlu menekankan satu hal," ujar Pochettino.

"Para penggemar. Mereka luar biasa. Atas nama seluruh tim, terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar karena energi yang mereka berikan kepada tim sangat luar biasa."

Atmosfer seperti itu ternyata sudah lama dinantikan oleh sang pelatih. Bahkan, ia telah menunggu momen tersebut selama hampir setahun.

Dari Tribun Sepi hingga Stadion Bergemuruh

Pada musim panas tahun lalu, dukungan publik terhadap USMNT sempat menjadi sorotan. Pertandingan Piala Emas 2025 melawan Trinidad dan Tobago hanya dihadiri 12.610 penonton.

Bahkan, duel Curacao kontra El Salvador di stadion yang sama justru menarik jumlah penonton lebih banyak.

Editor: Edi Yulianto
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