Mauricio Pochettino Berterima Kasih atas Dukungan Suporter Usai Timnas Amerika Serikat Hajar Paraguay

JawaPos.com - Mauricio Pochettino seharusnya datang ke konferensi pers dengan senyum lebar setelah Timnas Amerika Serikat menghancurkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Namun, pelatih asal Argentina itu justru memulai sesi konferensi dengan keluhan yang cukup unik. Suara bising dari pendingin ruangan di sudut ruangan rupanya mengganggu konsentrasinya.

"Kita tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti ini," keluh Pochettino bahkan sebelum satu pertanyaan pun diajukan.

Setelah masalah itu diatasi, mantan pelatih Tottenham dan PSG tersebut kembali terganggu oleh suara dari barisan kursi di depannya. Namun begitu suasana kembali tenang, Pochettino justru menyampaikan pesan yang cukup menarik.

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Alih-alih hanya memuji para pemainnya, ia memilih untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pendukung Amerika Serikat.

Bukan Pemain, Suporter yang Jadi Bintang Utama Melansir Sports Illustrated, Pochettino memang mengakui bahwa Christian Pulisic, Folarin Balogun, hingga Tim Ream tampil luar biasa. Namun, menurutnya ada pihak lain yang pantas mendapat pujian terbesar.

"Saya perlu menekankan satu hal," ujar Pochettino.

"Para penggemar. Mereka luar biasa. Atas nama seluruh tim, terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar karena energi yang mereka berikan kepada tim sangat luar biasa."

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Atmosfer seperti itu ternyata sudah lama dinantikan oleh sang pelatih. Bahkan, ia telah menunggu momen tersebut selama hampir setahun.

Dari Tribun Sepi hingga Stadion Bergemuruh Pada musim panas tahun lalu, dukungan publik terhadap USMNT sempat menjadi sorotan. Pertandingan Piala Emas 2025 melawan Trinidad dan Tobago hanya dihadiri 12.610 penonton.