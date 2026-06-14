Makna Tersembunyi di Balik Selebrasi Gol Gio Reyna Saat Amerika Serikat Hancurkan Paraguay

JawaPos.com - Tim nasional Amerika Serikat memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan cara yang sempurna. Pasukan Mauricio Pochettino sukses menghajar Paraguay 4-1 dalam laga pembuka Grup D dan mencatat sejarah baru.

Gol bunuh diri Damian Bobadilla membuka keunggulan USMNT sebelum Folarin Balogun mencetak dua gol dan menjadi pemain Amerika pertama sejak 1930 yang mampu membukukan brace dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Paraguay sempat memperkecil ketertinggalan lewat Mauricio di babak kedua, tetapi Giovanni Reyna memastikan kemenangan tuan rumah melalui gol spektakuler pada masa injury time.

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Tendangan trivela pemain Borussia Monchengladbach itu sekaligus membuat Amerika Serikat untuk pertama kalinya mencetak empat gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Legenda USMNT, Alexi Lalas, bahkan menyebut skuad saat ini sebagai "tim terbaik sepanjang masa" milik Amerika Serikat.

"Itu termasuk yang terbaik. Saya tidak tahu apakah dari segi keterampilan itu nomor satu, tetapi saya pikir untuk saat ini dan mencetak gol di Piala Dunia, saya pasti akan menempatkannya di urutan teratas," kata Reyna usai pertandingan.

Selebrasi Menutup Telinga Sempat Disalahartikan Setelah mencetak gol, Reyna melakukan selebrasi dengan berlari sambil menutup kedua telinganya. Aksi tersebut langsung memicu berbagai spekulasi.

Sebagian pihak menduga selebrasi itu merupakan sindiran terhadap peristiwa Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika ia sempat terlibat kontroversi dengan pelatih saat itu, Gregg Berhalter, dan hampir dipulangkan karena masalah disiplin.

Namun, melansir Talk Sport, Reyna membantah anggapan tersebut.

"Itu lebih merupakan sesuatu yang hanya saya, sahabat saya, dan saudara laki-laki saya bicarakan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Qatar 2022. Sesuatu antara saya dan saudara laki-laki saya."

Ketika diminta menjelaskan lebih jauh, pemain berusia 23 tahun itu hanya menjawab singkat sambil tersenyum.