Donald Trump Kirim Pesan untuk Timnas Amerika Serikat, Reaksi Mauricio Pochettino dan Tim Ream Jadi Sorotan

JawaPos.com - Menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Paraguay, Timnas Amerika Serikat mendapat dukungan langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, momen tersebut justru memunculkan suasana yang sedikit canggung.

Melansir Talk Sport, melalui Andrew Giuliani, Direktur Eksekutif Gugus Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, Trump melakukan panggilan telepon kepada pelatih Mauricio Pochettino dan kapten tim Tim Ream.

Saat berbicara dengan Pochettino, Trump memberikan pujian kepada pelatih asal Argentina tersebut.

"Saya hanya menelepon untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang yang fantastis, pelatih yang fantastis," kata Trump.

Baca Juga:Mauricio Pochettino Berterima Kasih atas Dukungan Suporter Usai Timnas Amerika Serikat Hajar Paraguay

"Saya rasa Anda memiliki peluang yang sangat bagus untuk melaju hingga akhir."

Pochettino terlihat tersenyum dan sempat tertawa kecil sebelum membalas ucapan tersebut.

"Terima kasih banyak atas dukungan Anda, Tuan Presiden," ujar mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain itu.

"Kami akan melakukan segala sesuatu untuk membuatmu bangga dan semua orang di negara ini."

Baca Juga:Makna Tersembunyi di Balik Selebrasi Gol Gio Reyna Saat Amerika Serikat Hancurkan Paraguay

Sementara itu, Tim Ream yang duduk tepat di samping Pochettino memilih untuk tetap diam sepanjang percakapan dan tidak memberikan tanggapan secara langsung kepada Trump. Sikap bek veteran berusia 38 tahun itu kemudian menjadi perhatian banyak pihak.

Meski demikian, ketika diwawancarai secara terpisah oleh koresponden talkSPORT, Ben Jacobs, Ream memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Presiden AS.

"Ya, itu hebat," kata Ream.